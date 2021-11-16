الرئاسة اليمنية: ميليشيا الحوثي قضت بشكل كلي على اتفاق استوكهولم أول قرار مصري قطر بعد المصالحة الخليجية في تعميق العلاقات بين البلدين الأمم المتحدة تدعو إلى محادثات جديدة على ميناء الحديدة بعد الإنسحابات الأخيرة اعترفات حوثية بمقتل قيادي ميدان بارز برتبة عميد وتتحفظ على مكانه 7 آلاف نازح يفرون من جنوب الحديدة تحسباً من بطش المليشيات الحوثية إغلاق مقرات انتخابية لمنع ترشح حفتر وسيف القذافي للانتخابات الليبية الجيش ينجح في اصطياد 5 أطقم حوثية ومصرع جميع من كانوا على متنها جنوبي «مأرب» وقائد عسكري يؤكد :عازمون على تحقيق النصر وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى دولة عربية في زيارة هي الأولى ما الذي يهدد الحياة على الأرض؟ صادم.. عريس حاول استعراض مهارته في حفل زفافه فحدثت المأساة
دعت الأمم المتحدة الطرفين المتحاربين في اليمن إلى إجراء محادثات جديدة بشأن الحديدة في الوقت الذي قصفت فيه قوات التحالف بقيادة السعودية مناطق إلى الجنوب من المدينة الساحلية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق إن انسحاب القوات اليمنية المشتركة من مدينة الحديدة والدريهيمي وبيت الفقيه وأجزاء من التحيتا وسيطرة مليشيات الحوثي على تلك المناطق بعد ذلك "تغير كبير" في خطوط القتال يتطلب إجراء مناقشات بين طرفي الاتفاق.
وقالت الأمم المتحدة إن التغير في خطوط القتال دفع نحو 700 أسرة إلى الانتقال إلى الخوخة و180 أسرة إلى أبعد من ذلك جنوبا إلى المخا وهما منطقتان تحت سيطرة قوات التحالف.
والضربات الجوية التي بدأت أمس الأحد هي الأولى منذ أواخر عام 2018 عندما قبلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي" اتفاقا برعاية الأمم المتحدة على هدنة في الحديدة وإعادة انتشار لقوات الجانبين لم تحدث في أي وقت.
وقال مصدران عسكريان إن "مقاتلين مليشيات حوثي اشتبكوا مع قوات تابعة للتحالف في منطقة حيس جنوبي الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون بعد قتال في الفازة أمس الأحد