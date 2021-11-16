اعترفات حوثية بمقتل قيادي ميدان بارز برتبة عميد وتتحفظ على مكانه

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اعترفت ميليشيات الحوثي، امس الاثنين، بمقتل أحد قياداتها العسكرية الميدانية البارزة، دون أن تفصح عن مكان مصرعه، في ظل استمرار المعارك العنيفة مع قوات الجيش الوطني خاصة في جبهات مأرب.
وكشفت وسائل إعلام تابعة لميليشيات الحوثي عن مقتل العميد عدنان مجاهد أحمد بن حيدر، قائد عمليات ما يسمى "اللواء الثالث حرس حدود" التابع للميليشيا.
ونعت قيادات حوثية ونشطاء تابعون للميليشيا العميد عدنان بن حيدر، المنحدر من قرية سفيان في مديرية سحار بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، أقصى شمال اليمن.
وكانت ميليشيات الحوثي قد منحت بن حيدر رتبة "عميد"، وأوكلت له قيادة عمليات ما يسمى "اللواء الثالث حرس حدود" المنتشر في جبهات محافظتي صعدة والجوف.
ورجحت مصادر أن يكون بن حيدر لقي مصرعه في ضربة جوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن في اليومين الماضيين، حيث استهدفت المقاتلات الحربية بسلسلة من الغارات مواقع حساسة للميليشيات الحوثية، خاصةً في مأرب والجوف.
ويعد القيادي القتيل نجل شقيق محافظ الجوف المعين من قبل الحوثيين المدعو فيصل بن حيدر