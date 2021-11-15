الجيش ينجح في اصطياد 5 أطقم حوثية ومصرع جميع من كانوا على متنها جنوبي «مأرب» وقائد عسكري يؤكد :عازمون على تحقيق النصر

الإثنين 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد قائد اللواء 117 مشاة العميد الركن أحمد النقح اليوم الاثنين، بان قوات الجيش عازما على تحقيق النصر المبين، وتحرير كامل تراب الوطن من قبضة مليشيا السلالة والكهنوت الامامية.

ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت"عن اللواء النقح قولة بأن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية، كبدوا مليشيا الحوثي الإيرانية خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المعارك العسكرية والقتالية التي يخوضونها على مدى شهرين متتاليين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

ولفت العميد النقح إلى أن مدفعية الجيش دمرت صباح اليوم الإثنين خمسة أطقم قتالية تابعة للمليشيا الإيرانية، مما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها في الجبهة الجنوبية.

وأضاف قائد اللواء 117 مشاة إن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات جوية مركزة تجمعات وتعزيزات وآليات مليشيا الحوثي جنوبي المحافظة، ودمّرتها كلياً.