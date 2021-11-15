هل يجبر «ميقاتي» جورج قرداحي على تقديم استقالته؟ .. الوزارة تصدر بيانًا عاجلًا

الإثنين 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تداولت وسائل إعلام لبنانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من وثيقة مسربة تتضمن خطابًا من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يعترض فيها على محاولات إجباره على تقديم استقالته.

وقالت وسائل الإعلام إن موظفين من داخل الوزارة سرّبوا هذه الوثيقة، التي كانت تعد سرية وتتضمن توقيع قرداحي.

وعلى الفور أصدرت وزارة الإعلام بيانًا عاجلًا بسبب ما سببه تسريب هذه الوثيقة من إحراج للحكومة وإظهار التخبط والانشقاق فيما بينها، نافية صحة هذه الصورة المسربة، ووصفتها بالمفبركة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن مواقع إلكترونية ووسائل تواصل اجتماعي دأبت على بث بيانات مفبركة منسوبة لقرداحي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأوضحت الوزارة أن آخر هذه البيانات كان اليوم، لافتة إلى أن مروجيه يدعون أنه موجه من قرداحي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي “اعتراضا على محاولات إجباره على تقديم الاستقالة”.

وذكرت الوزارة أن البيان الملفق الذي يحمل توقيعاً مزورا لقرداحي يزعم أن التحقيقات أظهرت تسريب بعض الموظفين خطابات سرية وقرارات للوزير.