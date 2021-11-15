الكشف عن ترتيبات لتشكيل مجلس إسناد لدعم المقاومة التهامية المرابطة بـ«الحديدة».. تعرّف على مهامه

الإثنين 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف مصدر تهامي مطلع اليوم الإثنين، عن ترتيبات تقوم بها قوى محلية لتشكيل مجلس إسناد لدعم ألوية قوات المقاومة التهامية المرابطة في جنوب الحديدة غربي اليمن.

ونقل موقع قناة"يمن شباب نت"عن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول للحديث للإعلام ـ قولة :بإن قوى تهامية على رأسها مجلس تهامة الوطني والحراك السلمي وكيانات حزبية واجتماعية، تعمل على تشكيل مجلس إسناد شعبي لدعم المقاومة التهامية التي تخوض معارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي التحيتا وحيس".

وأوضح أن المجلس المزمع تشكيله خلال الأيام القريبة المقبلة سيتولى رفد الجبهات بالدعم البشري والمادي في ظل ماسماه "الخذلان" الذي تعرضت له المقاومة التهامية من القوات المشتركة المدعومة إماراتياً التي انسحبت بكامل عتادها إلى الخوخة والمخا (جنوباً).

وأشار المصدر إلى أن قيادات تهامية كبيرة ستكون على رأس المجلس الذي من المتوقع أن يقوم بتنسيق جهوده مع محور الحديدة العسكري.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من الانسحاب المفاجئ للقوات المشتركة المدعومة إماراتيا من عدة مناطق مهمة في الحديدة وتسليمها للحوثيين من دون قتال.

وخاضت القوات التهامية رفقة أفراد من ألوية العمالقة خلال اليومين الماضيين معارك عنيفة جنوبي مديرية التحيتا، تمكنوا خلالها من انتزاع مناطق مهمة من قبضة الحوثيين، وباتوا على مشارف مركز المديرية.