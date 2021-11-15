الحوثيون يقتحمون منزلا لاحد وزراء الشرعية بالعاصمة صنعاء ويستولون عليه

الإثنين 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية سابقاً عبدالرقيب فتح، اليوم الأثنين، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، داهمت منزله في العاصمة صنعاء واستولت عليه.

وقال فتح، في تغريدة على حسابه بتطبيق "تويتر": "هجوم كاسح الآن.. تقوده الميليشيات المسلحة الحوثية للاستيلاء على منزلي في المدينة الحضرية سعوان"، مضيفاً أن القيادي الحوثي المدعو "طه العليبي" هو من يقود المسلحين المقتحمين للمنزل.

يشار الى أن الميليشيات الحوثية تواصل بقيادة السلالي المدعو عبدالله جحاف "ابو حيدر" حملة سطو واسعة بقوة السلاح على أراضي وعقارات سكان منطقتي شعوب وسعوان وعدة مناطق متفرقة بأمانة العاصمة، ونهب وثائق الملكية وسحب أراضٍ أخرى صرفتها الدولة سابقاً لعسكريين.

وكان رصد "العاصمة أونلاين" في تقرير نُشر حديثاً، أبرز جرائم السطو التي نفذها السلالي جحاف لأراضي وعقارات سكان أمانة العاصمة بإشراف من المدعو محمد عبدالكريم الغماري المطلوب للتحالف والمدرج في قائمة العقوبات الأممية.