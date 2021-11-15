زيارة مفاجئة لرئيس هيئة الأركان إلى السعودية ونقاش عالي مع قائد القوات المشتركة للتحالف سير العمليات العسكرية

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في تطورات متسارعة بين سقوط عدد من المديريات بمحافظة الحديدة بيد المليشيات الحوثية بعد الانسحاب المفاجئ للقوات التي يقود طارق عفاش المدعوم من الامارات والتي لا تتبع قوات الشرعية, وبعد لقاء عاجل تم قبل أقل من يومين بين الرئيس هادي والسفير السعودي في اليمن , الذي تطرق بشكل مباشر لما حصل في محافظة الحديدة وغيرها من القضايا الأخرى , قام اليوم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز بزيارة مفاجئة للملكة العربية السعودية .
حيث كان في استقباله قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، حيث ناقش معه مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية في مسرح العمليات ضد المليشيات الحوثية الإيرانية.
ونقل موقع وكالة سبا الرسمية أن اللقاء بين الطرفين استعراض سير العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات.
ونقل رئيس هيئة الأركان، تحيات المقاتلين الأبطال المرابطين في مختلف ميادين الحرية والكرامة لقيادة القوات المشتركة..
مثمناً الدعم والإسناد المستمر الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في معركة الوجود والمصير المشترك.
ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية.