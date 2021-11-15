علاج جديد يشفي من الشلل.. تعرف على طريقته ملكة جمال المغرب تكشف عن معلومة تثير غضب الشعب المغربي برشلونة يكشف عن الموعد الرسمي لتقديم ألفيس لجماهير النادي الكتالوني التحالف يعلن دعم عمليات قوات الساحل غرب اليمن «خارج مناطق اتفاق ستوكهولم» السعودية تمنح الجنسية لعدد من الشخصيات الدينية بينهم أحد علماء المذهب الشيعي بيان أممي يذكر المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة في الحديدة واين استقرت ويكشف عن رقم كبير بعدد من نزحوا خلال 4 أيام فقط القرار الذي جعل 10 أشهر من حياة اليمنين هي الاسوأ والاكثر مأساوية ودموية منذ بدء الحرب الحكومة تعلن عن تدابير عاجلة يجرى العمل عليها لوقف تراجع العملة وتتجاهل انسحاب القوات المشتركة في الحديدة صدور أمر عاجل بتفويض ولي عهد الكويت لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد وفاة القيادي البارز في حزب المؤتمر الشيخ ياسر العواضي
أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، اليوم الاثنين، موعد التقديم الرسمي للظهير البرازيلي، داني ألفيس، أمام جماهير النادي الكتالوني العريق.
وعاد ألفيس البالغ 38 عاما إلى برشلونة منذ أيام، في صفقة انتقال حر، نظرا لعدم ارتباطه بأي ناد خلال الفترة الماضية، علما بأنه لعب من قبل في صفوف الفريق الكتالوني بالفترة بين 2008 و2016.
وقال برشلونة في بيانه: "سنقدم لاعبنا داني ألفيس يوم الأربعاء 17 نوفمبر على ملعب كامب نو خلال حدث مفتوح أمام الجمهور، ويليه مؤتمر صحفي".
وأضاف البيان: "يمكن للأعضاء والمشجعين الراغبين في الحضور طلب ستة تذاكر كحد أقصى لكل شخص اعتبارا من اليوم الاثنين".
وتابع: "سنفتح أبواب كامب نو أمام الجمهور يوم الأربعاء الساعة 12:30 ظهرا، وسيكون التقديم الرسمي لألفيس في الملعب الساعة 2.00 مساء، بينما سيعقد اللاعب مؤتمرا صحفيا الساعة الثالثة مساء".
واختتم برشلونة: "أعلن النادي اتفاقه مع ألفيس يوم الجمعة الماضي، حيث سيتدرب مع تشافي هيرنانديز اعتبارا من اليوم الإثنين، رغم أنه لن يتم السماح له باللعب في المباريات الرسمية حتى يناير المقبل".