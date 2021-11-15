التحالف يعلن دعم عمليات قوات الساحل غرب اليمن «خارج مناطق اتفاق ستوكهولم» السعودية تمنح الجنسية لعدد من الشخصيات الدينية بينهم أحد علماء المذهب الشيعي بيان أممي يذكر المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة في الحديدة واين استقرت ويكشف عن رقم كبير بعدد من نزحوا خلال 4 أيام فقط القرار الذي جعل 10 أشهر من حياة اليمنين هي الاسوأ والاكثر مأساوية ودموية منذ بدء الحرب الحكومة تعلن عن تدابير عاجلة يجرى العمل عليها لوقف تراجع العملة وتتجاهل انسحاب القوات المشتركة في الحديدة صدور أمر عاجل بتفويض ولي عهد الكويت لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد وفاة القيادي البارز في حزب المؤتمر الشيخ ياسر العواضي تفاصيل إحباط مخطط حوثي للتسلل إلى مأرب بملابس نسائية تعرف على المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر 2022 حتى الآن محافظ شبوة: الإمارات خلقت مليشيات مناهضة للدولة في اليمن وتدفع رواتب 90 ألف مرتزق شهريا
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي "خارج مناطق اتفاق ستوكهولم"، وذلك بعد 4 ايام من تنفيذ القوات المشتركة انسحابا مفاجئا من مناطق سيطرتها في محيط مدينة الحديدة، مبررة ذلك بانه يأتي ضمن خطة اعادة الانتشار وفق لاتفاق ستوكهولم.
وأعلن التحالف في بيان اليوم الاثنين تنفيذ 11 عملية استهداف للميليشيات لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
كما نفذ التحالف 26 استهدافا للميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.
وأعلن مقتل أكثر من 140 عنصرا من الميليشيات وتدمير 18 آلية في مأرب والبيضاء.