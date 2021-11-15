التحالف يعلن دعم عمليات قوات الساحل غرب اليمن «خارج مناطق اتفاق ستوكهولم»

الإثنين 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 786

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي "خارج مناطق اتفاق ستوكهولم"، وذلك بعد 4 ايام من تنفيذ القوات المشتركة انسحابا مفاجئا من مناطق سيطرتها في محيط مدينة الحديدة، مبررة ذلك بانه يأتي ضمن خطة اعادة الانتشار وفق لاتفاق ستوكهولم.

وأعلن التحالف في بيان اليوم الاثنين تنفيذ 11 عملية استهداف للميليشيات لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

كما نفذ التحالف 26 استهدافا للميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.

وأعلن مقتل أكثر من 140 عنصرا من الميليشيات وتدمير 18 آلية في مأرب والبيضاء.