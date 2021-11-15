بيان أممي يذكر المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة في الحديدة واين استقرت ويكشف عن رقم كبير بعدد من نزحوا خلال 4 أيام فقط القرار الذي جعل 10 أشهر من حياة اليمنين هي الاسوأ والاكثر مأساوية ودموية منذ بدء الحرب الحكومة تعلن عن تدابير يجري العمل عليها لوقف تراجع العملة وتنسق للحصول على دعم اقتصادي عاجل صدور أمر عاجل بتفويض ولي عهد الكويت لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد وفاة القيادي البارز في حزب المؤتمر الشيخ ياسر العواضي تفاصيل إحباط مخطط حوثي للتسلل إلى مأرب بملابس نسائية تعرف على المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر 2022 حتى الآن محافظ شبوة: الإمارات خلقت مليشيات مناهضة للدولة في اليمن وتدفع رواتب 90 ألف مرتزق شهريا الحكومة اليمنية ترفع يطلب عاجل للمجتمع الدولي و تدعو لإدراج جماعة الحوثي بقوائم الإرهاب فورا الشيخ حمود سعيد المخلافي يزور جرحى مأرب في سلطة عمان
أعلنت الأمم المتحدة، نزوح حوالي 6 آلاف و200 شخص في محافظة الحديدة غربي اليمن، منذ أربعة أيام.
وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أخلت القوات المتحالفة مع الحكومة اليمنية مواقعها حول مدينة الحديدة"، في اشارة للقوات المشتركة التي يقودها طارق صالح وتدعم الامارات معظم الويتها.
وأوضح أن "هذه القوات انسحبت من منطقتي الدريهمي وبيت الفقيه، ومعظم المناطق الخاضعة لسيطرتها بمديرية التحيتا، وأعيد انتشارها في مدينة الخوخة، على بعد حوالي 90 كلم جنوبي الحديدة".
وأضاف: "عقب هذه التطورات، نزحت حوالي 700 عائلة (نحو 4900 شخص) إلى مدينة الخوخة، بينما نزحت 184 عائلة أخرى (نحو 1300 شخص) جنوبا إلى منطقة المخا (جنوب الحديدة)".
وأفاد بـ"إنشاء موقع جديد للنازحين، يتألف من 300 خيمة، لاستقبال العائلات النازحة حديثا في مديرية الخوخة".
يذكر ان مليشيات الحوثي سيطرت دون قتال على المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة المرابطة بالساحل الغربي، وذلك بعد توجيهات اماراتية، لتلك القوات بالانسحاب.