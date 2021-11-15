الحكومة تعلن عن تدابير يجري العمل عليها لوقف تراجع العملة وتنسق للحصول على دعم اقتصادي عاجل

الإثنين 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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قالت وكالة سبأ الحكومية، ان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه يوم امس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معين عبدالملك، مجمل التطورات والاوضاع على الساحة الوطنية في ضوء المستجدات الاخيرة، والجهود المطلوبة للتعامل معها في اطار سياسات الحكومة وتدخلاتها العاجلة المقرة، وتفويت اي فرصة على الساعين لحرف البوصلة عن المعركة الوجودية لليمن وشعبها ضد مليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني.

وتدارس المجلس باستفاضة الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتدابير العاجلة التي يجري العمل عليها لتخفيف معاناة المواطنين، وفي مقدمتها وقف تراجع العملة الوطنية، وضبط أسعار السلع والخدمات، والتنسيق القائم مع الاشقاء والأصدقاء للحصول على حزمة دعم اقتصادي عاجل.

وقدم رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إيجاز شامل لأعضاء المجلس حول مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والحراك الدبلوماسي الدولي الذي تشهده العاصمة المؤقتة عدن في إطار تقديم الدعم للحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف.. مشيرا الى المستجدات العسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي خاصة في مارب والهجمات النوعية بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ضبط اسعار الصرف

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى التدخلات القائمة لضبط أسعار الصرف وما نفذه البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية بالتكامل مع جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات وتنفيذ إصلاحات لضبط الأداء المالي ومكافحة الفساد.. مؤكدا ان مقياس النجاح في هذه الجهود يتمثل في انعكاس ذلك على معيشة وحياة المواطنين اليومية.

وتطرق رئيس الوزراء، الى العمل الجاري لإصلاح العمل الأمني وهيكلته وتوحيده، وتفويت الفرصة على الخلايا الإرهابية والحوثية لزعزعة الامن والاستقرار.. موجها الوزارات والجهات المعنية بالعمل وفقا للأولويات وتوفير الإمكانيات الضرورية التي تمكن الأجهزة المختصة من القيام بواجباتها.

العمليات الارهابية

ووقف مجلس الوزراء امام الاعمال الإرهابية والاجرامية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة الماضية واخرها اغتيال مدير غرفة العمليات بوزارة الإدارة المحلية علي أبو سعيدة، وقبلها التفجير الإرهابي الذي اودى بحياة الصحفية رشا عبدالله واصابة زوجها الصحفي محمود العتمي، وغيرها، ضمن المحاولات المستميتة من قبل قوى مليشاوية وارهابية تعمل على إعاقة جهود الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتستهدف الامن العام وتهدد امن العاصمة المؤقتة عدن وسلامة أهلها.

واستمع المجلس الى تقرير حول النتائج الأولية لما توصلت اليه الأجهزة الأمنية عن هذه الحوادث الإرهابية، إضافة الى الخطط والإجراءات العملية المتخذة لمواجهة مخططات المليشيا الحوثية والعصابات الإرهابية لاستهداف امن واستقرار الدولة والمجتمع.

وأكد بهذا الخصوص على رفع كفاءة غرفة العمليات المشتركة لتنسيق الجهود العسكرية والأمنية لضبط الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وكذا في المحافظات المحررة.

ووجه مجلس الوزراء، وزارة الداخلية واجهزتها المختصة، بالتحرك العاجل والحازم تجاه ضبط الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، والرفع العاجل بالنتائج النهائية للتحقيقات في الجرائم والاعمال الإرهابية التي حدثت، وملاحقة الجناة والمجرمين، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لأفشال مخططات الفوضى والإرهاب ورفع كفاءة العمل الاستخباراتي والوقائي لمكافحة الاعمال الإرهابية للمليشيا الحوثية والعصابات الإرهابية.

وترحم مجلس الوزراء، على ارواح جميع الشهداء الذين ذهبوا ضحية لهذه الاعمال الإرهابية والجرائم واخرهم مدير غرفة العمليات بوزارة الإدارة المحلية والصحفية رشا عبدالله، وجدد العزم على مكافحة محاولات نشر الفوضى والاعمال الإرهابية، باعتبار ذلك عمل مصيري، واولوية لن يتم التفريط فيها مهما كان حجم التحديات والعراقيل، وشدد على الدور المجتمعي المسؤول في اسناد جهود الحكومة والأجهزة المختصة في هذا الجانب، كون الامن والاستقرار مسؤولية ومصلحة مشتركة للجميع.

واستعرض مجلس الوزراء جهود الحكومة للتعامل مع النازحين والمهجرين جراء استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي في مارب والحديدة.. ووجه بتوفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة الاحتياجات العاجلة للنازحين والمهجرين في مأرب والحديدة.. داعيا المنظمات الأممية والدولية الى اسناد جهود الحكومة في هذا الجانب.

احاطة من وزير الدفاع

واستمع مجلس الوزراء الى احاطه من وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي خاصة في مارب، وجوانب التنسيق القائمة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.. لافتا الى كسر الهجمات الانتحارية المتكررة للحوثيين واستمرار المعارك على مدار الساعة.. مشيرا الى الجاهزية والاستعداد القتالي والمعنويات العالية للجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية والشعب اليمني في استكمال معركة اليمن والعرب المصيرية ضد مليشيا الحوثي ومشروع ايران الدموي في اليمن.

وثمن المجلس التضحيات العظيمة والجسيمة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، والدعم المقدم من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.. وجدد التأكيد على ان أولى الأولويات في عمل ومهام الحكومة هي دعم هذه المعركة بكل الإمكانات اللازمة والانتصار فيها.

وقدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، تقرير حول الوضع السياسي ونتائج زيارة المبعوثين الاممي والامريكي الى العاصمة المؤقتة عدن والحراك الدولي الداعم للحكومة واحتياجات الدعم الاقتصادي لمساعدتها على القيام بواجباتها.. متطرقا الى ما جرى في جلسة مجلس الامن الأخيرة بشأن اليمن، وكذا قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بإدراج ثلاثة أفراد من مليشيات الحوثي الانقلابية على قائمة العقوبات، إضافة الى اقتحام مليشيا الحوثي للسفارة الامريكية في صنعاء واعتقال عدد من موظفيها.

اقتحام السفارة الامريكية

وعبَر مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لما أقدمت عليه مليشيا الحوثي من اقتحام للسفارة الامريكية في صنعاء واعتقال عدد من موظفيها، معتبرا ذلك استمرارا للسلوك الاجرامي والمنفلت ويأتي ضمن الاعمال الإرهابية الحوثية المستمرة في تحدي كل القوانين والأعراف الدولية.. مجددا الترحيب بقرار مجلس الامن بإدراج ثلاثة من مجرمي مليشيا الحوثي على قائمة العقوبات، لمساهمتهم في عمليات الإجرام والانتهاكات بحق الشعب اليمني وتهديد أمن المملكة العربية السعودية، مطالبا بإجراءات أكثر صرامة تطال الجماعة الإرهابية الحوثية نفسها كجماعة إرهابية مسلحة كاستكمال للعقوبات التي تطال قياداتها كأفراد.

14 مصنعا للأوكسجين

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، حول سير العمل الجاري لتنفيذ 14 مصنع اوكسجين في عدد من المحافظات والمتوقع إنجازها خلال ستة أشهر، لتغطية النقص القائم في هذا الجانب، ضمن الجهود المستمرة للتعامل مع جائحة كورونا.. لافتا الى نجاح الجهود المبذولة لاحتواء تداعيات الموجة الثالثة من وباء كورونا في ظل التناقص الملحوظ لإعداد الإصابات والوفيات، إضافة الى سير جهود التطعيم ضد الوباء.. مكررا ادانته لاستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في رفض وصول جرعات لقاح كورونا الى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة وجميع الكوادر العاملة في القطاع الصحي.. منوها بالنجاحات المحققة في تعزيز قدرات القطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا المستجد.. داعيا الوزارات والمؤسسات المختلفة الى استكمال تحصين ما تبقى من كوادرها ضد وباء كورونا وتنظيم حملات لرفع الوعي المجتمعي خاصة في الأرياف حول أهمية اللقاح.

وناقش مجلس الوزراء تقرير وزارة الإدارة المحلية حول الوضع الحالي للسلطة المحلية والاختلالات القائمة التي ترافق اعمالها والحلول والمقترحات لتفعيلها.. وكلف لجنة وزارية من وزارات المالية والخدمة المدنية والشؤون القانونية والإدارة المحلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لدراسة التقرير وما تضمنه من معوقات ومقترحات والرفع بالمعالجات والتوصيات الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

واطلع مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي حول رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. واحال المشروع الى وزارتي التعليم العالي والمالية لمراجعته وفق الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس وتقديمه الى اجتماع قادم.