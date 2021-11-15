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صدور أمر عاجل بتفويض ولي عهد الكويت لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد

الإثنين 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات
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فوض أمير الكويت اليوم الاثنين،ولي العهد بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية مؤقتا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن وزير الديوان الأميري أعلن صدور أمر من امير الكويت بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح "بصفة مؤقتة"، دون مزيد من التفاصيل.

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