وفاة القيادي البارز في حزب المؤتمر الشيخ ياسر العواضي

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توفي اليوم الاثنين ، عضو مجلس النواب القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام، الشيخ ياسر العواضي.
وقالت مصادر مقربة من اسرة العواضي لمأرب مأرب برس، ان الراحل توفي في احدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.
وكتب رامي نجل الشيخ ياسر العواضي منشور قصير على تويتر قال فيه: توفي والدي ، دون تفاصيل أخرى.
ونشر مجلس النواب ، على حسابه في تويتر، نعياً مقتضباً جاء فيه :نفقد اليوم البرلماني الشيخ/ ياسر العواضي، الذي وافته المنية صباح يومنا هذا في القاهرة، إنا لله وإنا إليه راجعون.