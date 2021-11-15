تفاصيل إحباط مخطط حوثي للتسلل إلى مأرب بملابس نسائية

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أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب مخططاً حوثياً للتسلل إلى مدينة مأرب بلباس نسائي، واعتقلت عدة عناصر أبرزهم القيادي منيع علي حسان.
وأفادت مصادر أمنية بأن اعتقال العناصر الحوثية يأتي في إطار الخطة العسكرية الناجحة لإفشال مخططات المليشيا وتطهير مديريات المحافظة، لافتاً إلى أن قيادات الحوثي بعد فشلها عسكرياً لجأوا إلى ارتداء ملابس نسائية للبحث عن ما يرمم معنوياتهم المنهارة.
وقالت المصادر إن منيع علي حسان كان قائداً للفرق الأمنية الحوثية وانتقل للقتال في فرضة نهم وعمل ضمن التسليح في الجبهة ثم مساعداً لمشرف التحشيد والتجنيد وحاول التسلل إلى مدينة مأرب بعد فشل عناصر أخرى قبض عليها.
وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة أكد أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية تخوض معارك عنيفة لدحر المليشيات الحوثية في جبهات القتال جنوبي المحافظة خصوصاً مديريتي حريب والجوبة، مبيناً أن الجيش دمر عدداً من الآليات المدرعة في مواقع متفرقة.
وأكدت مصادر عسكرية أن مليشيات الحوثي تحاول اختراق صفوف الجيش الوطني لكنها فشلت وقتل خلال الساعات الماضية أكثر من 120 مسلحاً حوثياً في جبهة ملعاء بمديريتي الجوبة وحريب.
وأفادت المصادر بأن السلطات في مأرب طلبت من الصليب الأحمر الدولي التدخل لإجلاء جثث المليشيا في عدد من المواقع