الحكومة اليمنية ترفع يطلب عاجل للمجتمع الدولي و تدعو لإدراج جماعة الحوثي بقوائم الإرهاب فورا

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دعت الحكومة اليمنية، الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى إعادة النظر في طريقة التعاطي مع جماعة الحوثي، وإدراجها بقوائم الإرهاب العالمية.
وقال وزير الإعلام معمر الارياني، إن "الأشهر التي أعقبت رفع الولايات المتحدة جماعة الحوثي من قوائم الإرهاب هي الأسوأ والأكثر مأساوية ودموية في حياة اليمنيين"، بحسب تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
وأضاف الإرياني: "منذ رفع هذا التصنيف أدارات مليشيا الحوثي ظهرها لجهود التهدئة وإحلال السلام وصعدت عملياتها العسكرية ورفعت وتيرة هجماتها الإرهابية على المناطق المحررة والجارة السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع".
ودعا الإرياني "الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى إعادة النظر في أسلوب التعاطي مع مليشيا الحوثي، وتبني الضغط السياسي والعسكري والعمل على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب الدولية، ومحاكمة قياداتها كمجرمي حرب إنصافا لمئات الآلاف من ضحاياها