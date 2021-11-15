الشيخ حمود سعيد المخلافي يزور جرحى مأرب في سلطة عمان

الإثنين 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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زار الشيخ حمود سعيد المخلافي جرحى (الدفعة الثامنة) من مأرب وعدد من المحافظات اليمنية الذين يتلقون الرعاية الطبية في المركز العربي للأطراف الصناعية بسلطنة عمان.

وأشاد المخلافي بالجهود التي تبذل في المركز لإعادة تأهيل المتضررين من الحرب من الجرحى مبتوري الأطراف.

مبدئاً إعجابه بالجانب التدريبي للمركز العربي الذي يقوم بتأهيل طاقم طبي يمني فني في مجال الأطراف الصناعية بإشراف مختصين في مجال الأطراف التعويضية.

من جانبه رحب مدير المركز العربي عبدالوهاب العامر بهذه الزيارة التي تعكس حرص الشيخ حمود سعيد المخلافي على تلقي الجرحى للرعاية الطبية اللازمة ومتابعة كافة التفاصيل أولا بأول.

مضيفا أن المركز أنجز تأهيل خمسمائة جريح بينهم 19طفلاً و18 امرأة و36 جرحى مبتوري الطرفين تلقوا الرعاية والتدريب وإعادة التأهيل الطبيعي وركبوا أطرافا صناعية ضمن ثمان دفع من جرحى عدة محافظات يمنية خلال الفترة السابقة كانت الدفعة الأولى منها إلى الهند.

وعبر العامر عن شكره لسلطنة عُمان لدورها المساند والتسهيلات المستمرة للمركز العربي وموقفها الإنساني تجاه الجرحى.

جاء ذلك خلال حفل توديع خمسين جريحاً من مبتوري الأطراف أتموا رحلتهم العلاجية بنجاح بالمركز العربي لفترة استمرت شهر في مدينة صلالة.

يذكر أن المركز العربي للأطراف الصناعية مشروع إنساني خيري أسسه الشيخ حمود المخلافي يحظى الجريح فيه بعناية خاصة ويتحمل المركز كافة تكاليف الجريح منذ مغادرته اليمن وحتى العودة.