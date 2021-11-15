انهيارات غير مسبوقة في صفوف المليشيات ومقتل 80 حوثياً في ضربات للتحالف وتدمير 19 آلية عسكرية

الإثنين 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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على وقع المعارك المستمرة التي يخوضها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات مأرب والجوف، واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الأحد)، ضرباته الجوية المساندة معلناً مقتل عشرات الحوثيين، وتدمير العديد من الآليات العسكرية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الأحد)، أنه نفذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيات، في صرواح جنوب مأرب، وفي محافظتي البيضاء والجوف، المجاورتين خلال الـساعات الـ24 الماضية.

وأوضح التحالف في بيان مقتضب بثته «واس» أن هذه العمليات أسفرت عن القضاء على 80 حوثياً، وشملت أيضاً تدمير 19 من الآليات العسكرية.

وكان التحالف أفاد في بيان، أول من أمس (السبت)، بأنه تم القضاء على 186عنصراً إرهابياً حوثياً، وتدمير 17 من الآليات العسكرية، في 42 عملية استهداف بمناطق صرواح والبيضاء.

ومع استماتة الميليشيات المدعومة من إيران في مهاجمة مأرب من الجهات الجنوبية والغربية، ومن جهة محافظة الجوف المجاورة، قدرت مصادر عسكرية خسارتها بأكثر من ثلاثة آلاف قتيل، خلال الأسابيع العشرة الماضية.

كما ذكرت مصادر طبية أن المستشفيات الخاضعة للجماعة في صنعاء وذمار باتت تغص بجثث القتلى والجرحى، وأنها خرجت عن طاقتها الاستيعابية، في حين يقول الجيش الوطني إن مئات الجثث من عناصر الميليشيات لا تزال متناثرة في الشعاب والوديان بخاصة في مناطق جنوب مأرب، حيث استعادت القوات الحكومية زمام المبادرة، لاستعادة المناطق التي استولت عليها الميليشيات خلال الشهرين الأخيرين.

وفي وقت سابق، أفاد الإعلام العسكري بأن قوات الجيش دمرت ثلاث عربات قتالية ومدرعتين للميليشيات الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب المحافظة، وبأن عناصر الجيش والمقاومة الشعبية نفذوا «هجوماً مباغتاً ودحروا خلاله الميليشيا الحوثية من عدة مواقع في جبهة حريب، وشنوا قصفاً مكثفاً بالعيارات وبسلاح المدفعية استهدف مواقع وتجمعات الميليشيا في مواقع متفرقة بجبهة بيحان وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية كبيرة