‏ الجيش الوطني : نفذنا هجوماً استباقياً على مواقع معادية في جبهة الجوبة ودمرنا قدرات المليشيات

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شهدت جبهة الجوبة يوم امس معارك عنيفة تكبّدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش الوطني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.
وقالت مصادر عسكرية إن جنود الجيش الوطني والمقاومة شنّوا هجوماً استباقياً على "مواقع معادية" تمكنوا خلاله من "تدمير قدرات الميليشيات" وأوقعوا العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، بينهم قيادات ميدانية.
وأضاف أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش أسفر عن تدمير مخزن إمدادات للميليشيا وتدمير عربة مدرعة وعدّة أطقم بما عليها من عتاد.
وبالتزامن، استهدف طيران التحالف بعدّة غارات مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مناطق متفرقة جنوب مأرب، ألحقت بها خسائر كبيرة في العديد والعتاد.
ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش اليمني في جبهات جنوب مأرب