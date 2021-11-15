آخر الاخبار

الحكومة اليمنية ترفع يطلب عاجل للمجتمع الدولي و تدعو لإدراج جماعة الحوثي بقوائم الإرهاب فورا الشيخ حمود سعيد المخلافي يزور جرحى مأرب في سلطة عمان انهيارات غير مسبوقة في صفوف المليشيات ومقتل 80 حوثياً في ضربات للتحالف وتدمير 19 آلية عسكرية ‏ الجيش الوطني : نفذنا هجوماً استباقياً على مواقع معادية في جبهة الجوبة ودمرنا قدرات المليشيات الجيش والمقاومة الجنوبية بالضالع تسحق مجاميع حوثية في قطاع الثوخب وعشرات القتلى والجرحى البنك المركزي يعلن عن مزاد بيع العملة الأجنبية الثانية خلال أسبوع مأرب تقطف رؤوس قيادات المليشيات.. مصرع قيادي بارز ينتحل رتبه «عميد» وحدات خاصة من جيش الاحتلال تتسلل إلى أعماق دولة عربية وتنفذ عملية عسكرية محافظ شبوة يكشف حقيقة مغادرة القوات الإماراتية لـ منشأة "بلحاف" مأرب تكسر غرور الحوثي..قوات الشرعية تسطّر ملحمة جديدة - تفاصيل

الجيش والمقاومة الجنوبية بالضالع تسحق مجاميع حوثية في قطاع الثوخب وعشرات القتلى والجرحى

الإثنين 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار
عدد القراءات 463

  

افشلت قوات الجيش والمقاومة الجنوبية امس عن هجوما فاشل للمليشيات الحوثية تكبدت فيها خسائر كبيرة في الآليات، العسكرية ومصرع العشرات من عناصرها وجرح اخرين واحراق عربة بما فيها من عيار وأفراد وسط مواجهات اندلعت إثر محاولة هجومية فاشلة لعناصرها باتجاه قطاع الثوخب شمال غرب الضالع جنوب مديرية الحشاء وسرعان ما انكسرت في المواجهة وعادت ادراجها مثقلة بخسائرها الجديدة.

وقد اتت هذه المحاولة الهجومية رداً على ما تكبدته من خسائر يوم أمس بعد تنفيذ وحدات قواتنا عملية نوعية تكللت بمصرع وجرح 5 من عناصر المليشيات 

إقراء أيضاً
الحكومة اليمنية ترفع يطلب عاجل للمجتمع الدولي و تدعو لإدراج جماعة الحوثي بقوائم
الشيخ حمود سعيد المخلافي يزور جرحى مأرب في سلطة عمان
انهيارات غير مسبوقة في صفوف المليشيات ومقتل 80 حوثياً في ضربات للتحالف وتدمير 1
‏ الجيش الوطني : نفذنا هجوماً استباقياً على مواقع معادية في جبهة الجوبة ودمرنا
مأرب تقطف رؤوس قيادات المليشيات.. مصرع قيادي بارز ينتحل رتبه «عميد»
محافظ شبوة يكشف حقيقة مغادرة القوات الإماراتية لـ منشأة "بلحاف"
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس