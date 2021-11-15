الجيش والمقاومة الجنوبية بالضالع تسحق مجاميع حوثية في قطاع الثوخب وعشرات القتلى والجرحى

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افشلت قوات الجيش والمقاومة الجنوبية امس عن هجوما فاشل للمليشيات الحوثية تكبدت فيها خسائر كبيرة في الآليات، العسكرية ومصرع العشرات من عناصرها وجرح اخرين واحراق عربة بما فيها من عيار وأفراد وسط مواجهات اندلعت إثر محاولة هجومية فاشلة لعناصرها باتجاه قطاع الثوخب شمال غرب الضالع جنوب مديرية الحشاء وسرعان ما انكسرت في المواجهة وعادت ادراجها مثقلة بخسائرها الجديدة.
وقد اتت هذه المحاولة الهجومية رداً على ما تكبدته من خسائر يوم أمس بعد تنفيذ وحدات قواتنا عملية نوعية تكللت بمصرع وجرح 5 من عناصر المليشيات