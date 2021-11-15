البنك المركزي يعلن عن مزاد بيع العملة الأجنبية الثانية خلال أسبوع

الإثنين 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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اعلن البنك المركزي اليمني بعدن في وثيقة رسمية حصلت عليها مأرب برس اعتزامه غدا الثلاثاء 16 نوفمبر بفتح مزاد لبيع 15 مليون دولار امريكي .

وأكد البنك في الوثيقة الصادرة عنة ان الإعلان جاء للبنوك الإسلامية في الجمهورية من اجل الاستقرار العام لأسعار العملةوفق شروط.:

منها الحد الادنى للسعر يساوي السعر التأشيري المعلن من قبل البنك في وقت المزاد ناقصا خمسون ريالا..

لا يتجاوز اجمالي عطاءات كل مشارك عن.20% من قيمة العطاء، لا يتجاوز 3 مليون وهذا يتيح توزيع العطاء لاكثر من متقدم ويمنع التركيز