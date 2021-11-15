البنك المركزي يعلن عن مزاد بيع العملة الأجنبية الثانية خلال أسبوع مأرب تقطف رؤوس قيادات المليشيات.. مصرع قيادي بارز ينتحل رتبه «عميد» وحدات خاصة من جيش الاحتلال تتسلل إلى أعماق دولة عربية وتنفذ عملية عسكرية محافظ شبوة يكشف حقيقة مغادرة القوات الإماراتية لـ منشأة "بلحاف" مأرب تكسر غرور الحوثي..قوات الشرعية تسطّر ملحمة جديدة - تفاصيل إعلان حالة الطواريء في إيران.. ما الأمر قائمة بالقيادات الحوثية التي لقت مصرعها على أسوار مأرب بالاسم والصفة شركة ايرباص تضرب بقوة في أول أيام معرض دبي للطيران ماذا يحدث في جسمك عندما تناول حفنة زبيب يوميا؟ مذهل على خلفية ما تشهده محافظة جدة .. السعودية توجه تحذيرا لمواطنيها بشكل عاجل
اعلن البنك المركزي اليمني بعدن في وثيقة رسمية حصلت عليها مأرب برس اعتزامه غدا الثلاثاء 16 نوفمبر بفتح مزاد لبيع 15 مليون دولار امريكي .
وأكد البنك في الوثيقة الصادرة عنة ان الإعلان جاء للبنوك الإسلامية في الجمهورية من اجل الاستقرار العام لأسعار العملةوفق شروط.:
منها الحد الادنى للسعر يساوي السعر التأشيري المعلن من قبل البنك في وقت المزاد ناقصا خمسون ريالا..
لا يتجاوز اجمالي عطاءات كل مشارك عن.20% من قيمة العطاء، لا يتجاوز 3 مليون وهذا يتيح توزيع العطاء لاكثر من متقدم ويمنع التركيز