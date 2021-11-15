مأرب تقطف رؤوس قيادات المليشيات.. مصرع قيادي بارز ينتحل رتبه «عميد»

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لقي قيادي حوثي بارز في مليشيات الحوثي الإرهابية مصرعة خلال الأيام القليلة الماضية بنيران قوات الشرعية جنوبي مأرب.
وذكرت مصادر عسكرية لمأرب برس بأن مايسمى رئيس عمليات اللواء "الثالث حرس حدود" التابع للمليشيات المدعو "عدنان مجاهد احمد حيدر" قد لقي مصرعه بجانب عدد من عناصر المليشيات بنيران قوات الشرعية بجبهات جنوبي محافظة مأرب خلال الايام القليلة الماضية.
واوضحت المصادر بأن الصريع "حيدر"الذي ينتحل رتبه "عميد" كان قائدا لمجاميع حوثية انضم بها مؤخراً الى جبهات مأرب بتوجيه من عمه القيادي الحوثي فيصل بن حيدر المُعيّن من قبل المليشيات محافظاً لمحافظة الجوف.
وافادت المصادر ذاتها بان المليشيات الحوثية عثرت يوم امس على جثة الصريع "حيدر"بعد ايام من فقدانها.