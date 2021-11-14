مأرب تكسر غرور الحوثي..قوات الشرعية تسطّر ملحمة جديدة - تفاصيل

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تكبّدت مليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب، اليوم الأحد، خسائر بشرية ومادية فادحة بنيران أبطال الجيش والمقاومة وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.
وشن أبطال الجيش والمقاومة هجوما عنيفا على مواقع تمركز المليشيا في الجبهة الجنوبية للمحافظة، وأوقعوا عدد كبير من عناصرها بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية.
وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي لقوات الجيش أسفر عن تدمير مخزن إمدادات للمليشيا وتدمير عربة مدرعة وعدّة أطقم بما عليها من عتاد.
بالتزامن، استهدف طيران التحالف بعدّة غارات مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في مناطق متفرقة جنوب المحافظة، ألحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وفي السياق لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية مصرعهم، اليوم الأحد، جراء قصف مدفعي لقوات الجيش، استهدفهم غربي مأرب.
واستهدفت مدفعية الجيش، صباح اليوم، تجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية، في جبهة كسارة، مما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصرها حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.
كما أسفر القصف عن تدمير آليات قتالية وعربات تابعة لها.