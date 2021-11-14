محافظ شبوة يكشف حقيقة مغادرة القوات الإماراتية لـ منشأة "بلحاف" مأرب تكسر غرور الحوثي..قوات الشرعية تسطّر ملحمة جديدة - تفاصيل إعلان حالة الطواريء في إيران.. ما الأمر قائمة بالقيادات الحوثية التي لقت مصرعها على أسوار مأرب بالاسم والصفة شركة ايرباص تضرب بقوة في أول أيام معرض دبي للطيران ماذا يحدث في جسمك عندما تناول حفنة زبيب يوميا؟ مذهل على خلفية ما تشهده محافظة جدة .. السعودية توجه تحذيرا لمواطنيها بشكل عاجل هكذا أغرقت السعودية لبنان بالمساعدات الفلكية .. كشف أرقام مصادر عبرية : أنباء عن التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان رئيس الاستخبارات السعودية يعلق على أحداث لبنان وشيعتها
أعلنت السلطات الإيرانية حالة الطوارئ القصوى لقوات الطوارئ في جنوب البلاد والمنطقة المنكوبة بالزلزال في لافت بمحافظة هرمزكان.
وكان زلزالان بقوة 6.3 و6.4 درجة قد وقعا في مدينة لافت بجزيرة قشم في مضيق هرمز منتصف اليوم، مما دفع سكانا للفرار من منازلهم.
ونقلت وسائل إعلام أن هيئة الطوارئ في البلاد على أُهْبة الاستعداد لتقديم المساعدة للمناطق المنكوبة بالزلزال في جنوب البلاد.
كما تم بدء عمليات تقييم ضحايا الحادث، ومواصلة مروحيات الطوارئ في البلاد تحليقها في المناطق المتضررة من الزلزال .
وأضاف رئيس هيئة الطوارئ في ايران أنه تم إرسال زورقي إسعاف لزيارة المنطقة المنكوبة بالزلزال.
وقد أعلنت السلطات الإيرانية عن مقتل شخصين جراء زلزالين ضربا اليوم الأحد محافظة هرمزغان جنوب إيران، بينما تم انقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء المنطقة.