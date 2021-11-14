  قائمة بالقيادات الحوثية التي لقت مصرعها على أسوار مأرب بالاسم والصفة

الأحد 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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لقي عشرات الحوثيين مصرعهم، وأصيب آخرون، بينهم قيادات تنتحل رتبا عسكرية كبيرة، برصاص الجيش الوطني بمحافظة مأرب.

وقالت وحدة الرصد، إن مليشيات الحوثي الإيرانية شيعت يومي السبت والجمعة، أكثر من أربعين من مقاتليها بينهم قيادات تنتحل رتبا عسكرية بعد ان لقوا مصرعهم برصاص أبطال الجيش الوطني والمقاومة من أبناء القبائل وطيران التحالف في جبهات محافظة مأرب.

وكان فريق الرصد بشبكة الهدهد نيوز، رصد مواكب التشييع وعمليات الدفن لقتلى المليشيات الحوثية خلال العشرة الايام الاولى من الشهر الجاري، وتمكن خلال الفترة من 1 وحتى 10 نوفمبر، من رصد عمليات تشييع ودفن لجثامين (301) قتيلاً بينهم (208) قيادياً برتب عسكرية مختلفة.

وفيما يلي اسماء الصرعى بحسب ما نشرته وسائل الإعلام الحوثية :

1.منتحل رتبة عميد علي محمدعلي يحىى الجعفري صنعاء – همدان

2.منتحل رتبة مقدم صدام حسين ناصر صالح الصابحي العباسي حجة –العبيسة

3.منتحل رتبة رائد جميل مجاهد مفلح اليشيعي عمران – خمر

4.منتحل رتبة رائد سفيان قاسم عبده حطمان الشعف صعدة

5.منتحل رتبة رائد عدنان عبدالرحمن سنان القاسمي صنعاء – خولان الطيال

6.منتحل رتبة رائد صفوان محمدمرشدعلي الهمام إب – يريم

7.منتحل رتبة نقيب بشير محمداحمدحسن الجعفري صنعاء – مناخه

8.منتحل رتبة نقيب أسامة يوسف إبراهيم صالح جعمان الامانة – معين

9.منتحل رتبة نقيب ابراهيم حسن علي صالح مرعي صنعاء – بني مطر

10.منتحل رتبة نقيب طاهر محمد عبدالله مصلح الجبري اب – يريم

11.منتحل رتبة نقيب زيد علي عماد المطري صنعاء - بني مطر

12.منتحل رتبة ملازم اول معاذ احمد صالح حسن ثابت - صنعاء – خولان الطيال

13.منتحل رتبة ملازم أول نجم الدين بدرمحمدمحمدالعباسي المحويت – الطويلة

14.منتحل رتبة ملازم أول علي صالح علي صالح محمد سريع صنعاء – بني حشيش

15.منتحل رتبة ملازم أول حسيب حمود الجومري

16.منتحل رتبة ملازم ثاني وجدي فيصل سلطان راوح الحمادي الامانة – السبعين

17.منتحل رتبة ملازم ثاني محمد فكري مهيوب القيري الامانة – صنعاء القديمة

18.منتحل رتبة ملازم ثاني شهاب فكري مهيوب القيري الامانة – صنعاء القديمة

19.منتحل رتبة ملازم ثاني نصرالله صالح شداديحيى الدرواني صنعاء-الحيمة الداخلية

20.منتحل رتبة ملازم ثاني زين العابدين عبدالملك عبدالله اسحاق الامانة – صنعاء القديمة

21.منتحل رتبة مساعد أول عبدالمجيد محمدمحمداسماعيل الحملي ذمارضوران

22.منتحل مساعد صلاح محمد المساجدي صنعاء - بني مطر

23.منتحل رتبة مساعد عدنان محمد مسعد يحيى الحصن – إب – السده

24.منتحل رتبة مساعد أسامة أحمد الحجوري

25.منتحل رتبة مساعد صادق بكيل علي معلان الصابحي العباسي حجة – كشر- العبيسة

26.منتحل رتبة مساعد اسامة أحمد عمر ثابت الحجوري حجر – كشر

27.منتحل رتبة مساعد علي محمدعلي احمد الرغيلي عمران – مسور

28.منتحل رتبة مساعد محمد عبده يحيى محمد العشوائي ذمار – المنار

29.منتحل رتبة مساعد علي محمدعلي حسين فاهم الامانة – التحرير

30.منتحل رتبة مساعد مازن علي الدروان

31.منتحل رتبة مساعد محمد عبدالله صالح الشراحي عمران-المعازيب- ثلاء

عبدالله عدنان عبدالرحمن سنان القاسمي صنعاء – خولان الطيال

32.كمال عايض محمد عايض مسعود حجة – وشحة

33.يحيى أحمد حسن علي طامي حجة – وشحة

34.نسيم أحمد كشمان سلمان الكثيري صعدة – منبه

35.أصيل حسن محمد سالم صعدة – منبه

36.صلاح حامد محمد العامري صنعاء مديرية سنحان

37.محمد أكرم أحمد الشريف الامانة – الصافية

نادر أمين حسين السواري صنعاء - بني مطر

39خالد حسين علي عبدالله المعطوف عمران- مدينة عمران

40.هاني أحمد محمد قاحي البيضاء - رداع