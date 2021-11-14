شركة ايرباص  تضرب بقوة في أول أيام معرض دبي للطيران

الأحد 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات

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وقّعت شركة “إيرباص” في اليوم الأول من معرض دبي للطيران الأحد، طلبية لبيع 255 طائرة من طراز “ايه 321” أحادية الممر لأربع شركات تابعة لمجموعة “انديغو بارتنرز” الأمريكية، في أكبر صفقة طيران منذ بداية انتشار وباء كوفيد-19.

وضربت المجموعة الأوروبية بقوة لتتفوّق على منافستها الأمريكية “بوينغ” التي حصدت اتفاقا لتحويل 11 طائرة من طراز 737 من الجيل السابق من طائرات ركاب إلى طائرات شحن.

وبموجب العقد مع “ايرباص”، ستحصل “ويز اير” المجرية على 102 طائرة، و”فرونتير ايرلاينز” الأمريكية على 91، و”فولاريس” المكسيكية على 39، و”جيت سمارت” التشيلية على 23.

وتبلغ قيمة الطلبية مع الشركات الأربع التابعة لمجموعة “انديغو بارتنرز” الاستثمارية، أكثر من 33 مليار دولار وفقًا لآخر قائمة أسعار تم نشرها في 2018 من قبل المصنّع الأوروبي العملاق، علما أن المجموعة لم تكشف الأحد عن قيمة الصفقة.

وافتتح معرض دبي للطيران أبوابه في أول تجمّع واسع ينظّم منذ جائحة كوفيد-19، مع بدء تعافي قطاع الطيران الذي يواجه معضلة صعبة بسبب الضغوط البيئية.

وألحق شلل الحركة الجوية في ربيع 2020 أضرارا جسيمة بشركات الطيران وتسبّب بخسائر مالية وضغوط على الشركات التي أوقفت مئات الرحلات بسبب نقص المسافرين.

بحسب تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي “اياتا”، ستتكبد شركات الطيران العالمية خسارة عالمية قدرها 51,8 مليار دولار هذا العام بسبب وباء كوفيد-19 وستواصل تسجيل النتائج السلبية في 2022 لكن بخسارة أقل تقدر بـ11,6 مليارا.

ورغم الانتعاش الصيف الماضي، فإن الحركة الجوية العالمية ليست سوى نصف ما كانت عليه قبل الأزمة ومن المتوقع فقط أن تعود إلى مستواها لعام 2019 بين عامي 2023 و 2025.

نجاح كبير

يبدو أن الطائرات ذات الممر الواحد والمخولة لاجتياز مسافات متوسطة، ستكون أول الطائرات المتعافية.

ومن بين الـ255 طائرة من طراز “ايه 321” في صفقة “ايرباص”، هناك 29 طائرة من طراز “أكس أل آر” المستقبلي ذات الممر واحد والقادر على اجتياز مسافات طويلة عادة ما تكون حكرا على الطائرات الضخمة.

وحقّقت طائرة “ايه 321 أكس أل آر” التي تم إطلاقها في عامي 2019، نجاحًا تجاريًا كبيرًا، وفقًا لشركة “ايرباص”، علما أنّ “بوينغ” لا تملك طرازا مماثلا لمنافستها.

وقالت “إيرباص” في البيان بعيد التوقيع مع المجموعة الأمريكية “يسعدنا توسيع علاقتنا مع (انديغو بارتنرز) (…) الذين تصرّفوا بسرعة وحسم خلال الأشهر القليلة الماضية لتهيئة أنفسهم لهذا العقد التاريخي مع انحسار تأثير الوباء”.

من جهته، قال رئيس الشركة الاستثمارية الأمريكية بيل فرانك “نريد أن نكون في وضع جيد مبكرا لنبدأ التعافي”.

تؤكد طلبية “ايرباص” الاهتمام المتزايد لشركات الطيران بالطائرة “ايه 321″، والتي تمثّل الآن ما يقرب من 60 بالمئة من طلبات شراء طائرات عائلة “ايه 320” وهي 319 و320 و321.

وأمام شركة تصنيع الطائرات الأوروبية سنوات عديدة لإنتاج هذا الطراز، مع وجود أكثر من 7500 طائرة ممر واحد في قائمة الطلبيات الخاص بها.

وطلبت شركة “طيران الإمارات” طائرتين للتزود بالوقود من طراز “ايه 330 أم آر تي تي” لسلاحها الجوي، مما سيرفع أسطولها من هذا الطراز إلى خمس طائرات.