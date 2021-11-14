مصادر عبرية : أنباء عن التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان

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أفادت قناة كان العبرية مساء السبت ورود أنباء عن التوصل لاتفاق على ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان.
ونقلت القناة العبرية عن صحيفة الأنباء الإلكترونية اللبنانية ،استنادًا الى معلومات دبلوماسية بأنه تم التوصل الى الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تقنياً .
وأشارت الصحيفة اللبنانية الى انه مع ذلك تبقى مسألة التوقيت السياسي لتوقيع الاتفاق معتبرة أن هذا الأمر سيكون مرتبطاً بموقف إيران وحزب الله.
ويقضي الاتفاق بحصول لبنان على مساحة ثمانمائة وستين كيلومترًا بما فيها حقل قانا، مقابل حصول إسرائيل على حقل كاريش.