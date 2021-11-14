رئيس الاستخبارات السعودية يعلق على أحداث لبنان وشيعتها

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علق رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، على الأحداث الأخيرة التي يشهدها لبنان، مؤكدا أن الذي يدفع الثمن هو الشعب اللبناني.
وقال الأمير تركي الفيصل في لقاء مع قناة "العربية": "ما يحدث في لبنان أمر مؤسف، والذي يدفع الثمن هو الشعب اللبناني، وكذلك أيضا الشيعة، فليس كل الشيعة هناك راغبة بسيطرة حزب الله".
وأضاف: "لو كانت لدي وصفة استطيع وصفها ما تأخرت عن تقديمها، لكن الأمر راجع للشعب اللبناني نفسه".
واستشهد رئيس الاستخبارات الأسبق بالانتفاضة اللبنانية قبل جائحة كورونا، قائلا: "الهبة اللي قامت في لبنان قبل كورونا، ضد الأوضاع وضد حزب الله كانت دليلا أن الشعب اللبناني كافة يرفض تلك الأوضاع".
وفي الأيام الماضية، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين والكويت سحب سفرائها من بيروت، وحظرت الرياض جميع الواردات اللبنانية، احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الحرب المتواصلة في اليمن منذ نحو 7 سنوات.
وقال قرداحي إن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم تجاه اعتداء من السعودية والإمارات، وإن حرب اليمن حرب عبثية.