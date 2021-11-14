كبار أوروبا يخشون مفاجآت ختام تصفيات المونديال

الأحد 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

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مع الوصول إلى الجولة الأخيرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022، لم تضمن سوى 4 منتخبات فقط وصولها إلى كأس العالم، وهي ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا.

ولا يزال كبار القوم في القارة العجوز، لم يحجزوا بطاقة التأهل للمونديال، وهناك منتخبات تدخل الجولة الأخيرة تحت خطر الغياب عن كأس العالم، حال التعثر بشكل مفاجئ.

البرتغال

تحتل البرتغال، صدارة المجموعة الأولى برصيد 17 نقطة مناصفة مع صربيا صاحبة المركز الثاني بنفس النقاط، لكن فارق الأهداف يصب لصالح رفقاء النجم كريستيانو رونالدو.

وستكون مواجهة البرتغال وصربيا، اليوم الأحد، على ملعب دا لوز، حاسمة في تحديد هوية من يتصدر المجموعة ويتأهل مباشرة للمونديال، ومن سيتواجد في المركز الثاني وسيخوض الملحق.

ويكفي زملاء رونالدو، التعادل للتأهل مباشرة للمونديال، بينما تحتاج صربيا إلى الانتصار.

** إسبانيا

تتصدر إسبانيا، ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، بينما تتواجد السويد في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وفقدت باقي منتخبات المجموعة، فرصة التواجد بالمونديال.

وبعد خسارة السويد في الجولة الماضية أمام جورجيا، أصبحت فرص إسبانيا أكبر في التأهل مباشرة إلى المونديال.

ويتواجه الفريقان، اليوم الأحد، في لاكارتوخا، ويكفي الماتادور، التعادل للتأهل، بينما لا بديل للسويد عن الانتصار لحجز بطاقة الوصول المباشرة إلى كأس العالم.

** إيطاليا

تتصدر إيطاليا، ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة مناصفة مع سويسرا، لكن فارق الأهداف يصب لصالح بطل أوروبا، حيث تتمتع إيطاليا بفارق أهداف (11) مقابل (9) لسويسرا.

وضمن المنتخبان، إنهاء المجموعة في المركزين الأول والثاني، وتعادلت إيطاليا في الجولة الماضية على أرضها أمام سويسرا، لتعقد مهمة التأهل في الجولة الأخيرة عندما ترحل غدًا لمواجهة أيرلندا الشمالية، في الوقت الذي تستقبل فيه سويسرا، نظيرتها بلغاريا.

وفي حال تساوى الفريقين في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، ستتواجد سويسرا في المركز الأول بأفضلية المواجهات المباشرة، بعدما تعادلت مع إيطاليا سلبيًا على أرضها وإيجابيًا بنتيجة (1-1) خارج أرضها.

** هولندا

فرطت هولندا في فرصة التأهل رسميًا للمونديال أمس، بعدما تقدمت بهدفين أمام مونتينجرو قبل أن تنهي اللقاء بالتعادل (2-2)، وكان يكفيها الانتصار لضمان التأهل لكأس العالم دون النظر إلى الجولة الأخيرة.

وبتلك النتيجة، تتصدر هولندا ترتيب المجموعة السابعة برصيد 20 نقطة، بينما تتواجد تركيا في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، وهو نفس رصيد النرويج في المركز الثالث، ليتنافس المنتخبات الثلاثة على بطاقة التأهل المباشرة وبطاقة الملحق.

وتستقبل هولندا في الجولة الأخيرة، بعد غد الثلاثاء، نظيرتها النرويج، بينما ترحل تركيا لمواجهة مونتينجرو.

وستضمن هولندا، التأهل مباشرة في حال حققت الانتصار، أو حال التعادل بشرط فشل تركيا في تحقيق الفوز في المباراة الأخرى.

وبإمكان تركيا التواجد في المركز الأول، حال حققت الانتصار مقابل خسارة هولندا، بشرط أن تتفوق في فارق الأهداف ومن بعدها الأهداف المسجلة على النرويج، وبشكل عام ستضمن التواجد في أول مركزين حال حققت الانتصار أو التعادل بشرط خسارة النرويج.

وتملك النرويج أيضًا فرصة التواجد في المركز الأول، حال نجحت في التفوق في فارق الأهداف أولًا ثم الأهداف المسجلة عند تحقيق الانتصار على هولندا، وستضمن التواجد في أول مركزين بالانتصار أو بالتعادل حال خسارة تركيا.

وفي حال تساوت تركيا والنرويج في عدد النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، ستتفوق تركيا بالمواجهات المباشرة، وفي الجانب الآخر تتفوق هولندا في المواجهات المباشرة على تركيا.

** إنجلترا

تحتل إنجلترا، صدارة المجموعة التاسعة برصيد 23 نقطة، مقابل 20 نقطة لبولندا في المركز الثاني.

وترحل إنجلترا غدًا الإثنين لمواجهة سان مارينو، ويكفيها التعادل لضمان التأهل رسميًا إلى المونديال، بينما تحتاج بولندا إلى التغلب على المجر، مقابل خسارة إنجلترا، إضافة إلى التفوق في فارق الأهداف بعدها لتصدر المجموعة.