ثلاثة لاعبين يحصلون على الجنسية السعودية

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ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن السعودية منحت الجنسية لثلاثة من لاعبي كرة القدم.
وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإنه صدرت موافقة ملكية الخميس الماضي، على تجنيس اللاعبين الثلاثة.
واللاعبون الذين حصلوا على الجنسية السعودية، هم عبد الفتاح بن آدم بن أحمد محمد، ومختار بن علي عبد الله شيخ، وهارون بن موسى بن كمارا.
ويلعب عبد الفتاح بن آدم في النصر، وهو من مواليد المملكة، ومثل المنتخب السعودي الأول في بعض المشاركات.
ويحترف مختار بن علي أيضًا في النصر وهو من مواليد المملكة، وكان محترفًا في تشيلسي الإنجليزي، وساهم في تأهل المنتخب السعودي إلى أولمبياد طوكيو 2020.
أما هارون بن موسى يلعب في صفوف اتحاد جدة، وهو من مواليد السعودية، وسبق له تمثيل منتخب بلاده على مستوى منتخبي الشباب والأولمبي، كما تم اختياره أكثر من مرة لمعسكر المنتخب الأول.