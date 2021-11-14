ثلاثة لاعبين يحصلون على الجنسية السعودية اللواء أمين العكيمي محافظة مارب ستكون منطلقا لعمليات تحرير اليمن كاملا ونعاهد الله أن نظل مناضلين حتى تحرير اخر شبر من الوطن المحكمة الإدارية بعدن تلغي قرارا لوزير الأوقاف والإرشاد بحق وكيله طارق القرشي لجنة الطورائ الخاصة بملف «صافر» تعرض خطتها لتفريغ خزان النفط وتفادي كارثة محتملة بعد انسحاب القوات الموالية للإمارات.. المقاومة التهامية تحرز تقدما ميدانيا باتجاه مركز التحيتا وتمنع وصول الحوثيين الى ميناء الحيمة أول دعوة تطالب حكومة معين بالتحقيق في الإنسحابات العسكرية من الحديدة وتحذير من خطر القوات غير النظامية 10 شخصيات جديدة وقوية تحصل على الجنسية السعودية..تعرف عليها اصابة تحرم ملكة بريطانيا من حضور حدث هام اليوم والملكة تشعر بـ خيبة أمل نجل القذافي يتقدم رسميا بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية تركيا تقرر وقف بيع تذاكر السفر لمواطني 3 دول بينها اليمن الراغبين في السفر الى بيلاروسيا
قال اللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف أن محافظة مارب ستكون منطلقا لعمليات تحرير اليمن كاملا في القريب العاجل.
وأضاف متحدثًا من الصفوف الأمامية جنوب محافظة مأرب لقناة يمن شباب الفضائية "اقسم بالله اننا سنفتح اليمن قريبا ولا قلق على مأرب ووالله انه لا يوجد عندنا مثقال ذرة من قلق على محافظ مأرب والنصر قادم بإذن الله.
وأضاف" الأسابيع الماضية مرت علينا كتمحيص لكني ابشركم أن الوضع انقلب إلى الأفضل والحوثي متراجع وانا قادمون لتحرير الوطن".
ومضى اللواء أمين العكيمي قائلا "نعاهد الله أن نظل مناضلين حتى يتحرر اخر شبر من الوطن، ومن هنا من مارب سيكون موعد الانطلاقة لتحرير كافة اليمن قريبا ان شاء الله ولن نقف ولن نفتر.
وأضاف اللواء أمين العكيمي " نحن نقاتل على مأرب واعيننا على صنعاء وعلي صعدة َ والبيضاء ولن تتراجع ما حيينا.
ونشهد محافظة مأرب مواجهات شرسة جنوب المحافظة بين الجيش الوطني مدعوما بالمقاومة الشعبية وبين المليشيات الحوثية التي تسميت للحصول على اي تقدم باتجاه مدينة مأرب. لكنها عجزت بعد تكبدها مئات القتلى والجرحى خلال الأيام الماضية فقط.