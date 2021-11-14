بعد انسحاب القوات الموالية للإمارات.. المقاومة التهامية تحرز تقدما ميدانيا باتجاه مركز التحيتا وتمنع وصول الحوثيين الى ميناء الحيمة

الأحد 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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افادت مصادر عسكرية اليوم الأحد بأن المقاومة التهامية تمكنت من استعادة مناطق واسعة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة ، وهي احدى المديريات التي سيطرت عليها مليشيات الحوثيين، دون قتال، بعد انسحاب القوات الموالية للامارات امس الأول

ووفق المصادر، فإن قوات من ألوية المقاومة التهامية احرزت تقدما ميدانيا بعد معارك مع الحوثيين، وقد اقتربت من استعادة مركز مديرية التحيتا بعد أن حررت عدة مواقع في المناطق التي انسحبت منها القوات المدعومة إماراتيًا.

وسقط العشرات من الحوثيين قتلى وجرحى، في المعارك العنيفة التي دارت بين الجانبيين خلال الساعات الماضية.

وكان قائد المقاومة التهامية وصف ماحدث من انسحابات للقوات المشتركة من الحديدة بتوجيهات اماراتية ، بالقول ان ما جرى من عملية تسليم للمناطق خديعة مؤلمة.

ميناء الحيمة واستشهاد قائد عسكري كبير

وشهدت منطقة الحيمة بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة، معارك عنيفة، امس بين ميليشيا الحوثي من جهة وبين اللواء الرابع تهامة وهي احد الأولوية التهامية المنضوية تحت قيادة القوات المشتركة لكنها رفضت الانسحاب من مناطقها.

ونجحت تلك القوات في صد هجمات حوثية باتجاه منطقة الحيمة في محاولة للسيطرة على ميناء الحيكة المهم الواقع في الأطراف الشمالية لمديرية الخوخة، المطلة على البحر الأحمر، ويتبع إدارياً مديرية التحيتا.

واستشهد في المعارك أركان حرب اللواء الرابع تهامة "هيثم بري" بمنطقة الحيمة بالتحيتا.