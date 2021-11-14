بعد انسحاب القوات الموالية للإمارات.. المقاومة التهامية تحرز تقدما ميدانيا باتجاه مركز التحيتا وتمنع وصول الحوثيين الى ميناء الحيمة أول دعوة تطالب حكومة معين بالتحقيق في الإنسحابات العسكرية من الحديدة وتحذير من خطر القوات غير النظامية 10 شخصيات جديدة وقوية تحصل على الجنسية السعودية..تعرف عليها اصابة تحرم ملكة بريطانيا من حضور حدث هام اليوم والملكة تشعر بـ خيبة أمل نجل القذافي يتقدم رسميا بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية تركيا تقرر وقف بيع تذاكر السفر لمواطني 3 دول بينها اليمن الراغبين في السفر الى بيلاروسيا عنصر حوثي عمل مساعدا لأحد المشرفين يقع في قبضة الأمن اثناء محاولته دخول مأرب متنكرا بزي امرأة ويدلي باعترافات.. شاهد التوجيهات الإماراتية الصادرة بشأن الانسحاب من الحديدة وقيادي مؤتمري يفضح طارق صالح المليشيات الإنقلابية تهاجم منازل مؤيد الشرعية في صنعاء تفاصيل المعارك الدامية في مأرب وشبوة خلال الساعات الماضية وجثث المليشيات متناثرة في الشعاب
افادت مصادر عسكرية اليوم الأحد بأن المقاومة التهامية تمكنت من استعادة مناطق واسعة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة ، وهي احدى المديريات التي سيطرت عليها مليشيات الحوثيين، دون قتال، بعد انسحاب القوات الموالية للامارات امس الأول
ووفق المصادر، فإن قوات من ألوية المقاومة التهامية احرزت تقدما ميدانيا بعد معارك مع الحوثيين، وقد اقتربت من استعادة مركز مديرية التحيتا بعد أن حررت عدة مواقع في المناطق التي انسحبت منها القوات المدعومة إماراتيًا.
وسقط العشرات من الحوثيين قتلى وجرحى، في المعارك العنيفة التي دارت بين الجانبيين خلال الساعات الماضية.
وكان قائد المقاومة التهامية وصف ماحدث من انسحابات للقوات المشتركة من الحديدة بتوجيهات اماراتية ، بالقول ان ما جرى من عملية تسليم للمناطق خديعة مؤلمة.
ميناء الحيمة واستشهاد قائد عسكري كبير
وشهدت منطقة الحيمة بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة، معارك عنيفة، امس بين ميليشيا الحوثي من جهة وبين اللواء الرابع تهامة وهي احد الأولوية التهامية المنضوية تحت قيادة القوات المشتركة لكنها رفضت الانسحاب من مناطقها.
ونجحت تلك القوات في صد هجمات حوثية باتجاه منطقة الحيمة في محاولة للسيطرة على ميناء الحيكة المهم الواقع في الأطراف الشمالية لمديرية الخوخة، المطلة على البحر الأحمر، ويتبع إدارياً مديرية التحيتا.
واستشهد في المعارك أركان حرب اللواء الرابع تهامة "هيثم بري" بمنطقة الحيمة بالتحيتا.