10 شخصيات جديدة وقوية تحصل على الجنسية السعودية..تعرف عليها

الأحد 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

أفادت صحيفة "الاقتصادية" السعودية نقلا عن مصادر مطلعة بأن المملكة منحت جنسيتها لعشرة أشخاص، بينهم اسمان لامعان استثماريا، بحسب مصادر "الاقتصادية"، ووفقا لمعلومات الصحيفة، فإن الأسماء التي حصلت على الجنسية ومسارها العملي والعلمي، تأتي كالآتي: -

إيهاب خليل: تمتد خبرته في مجال الاستشارات المالية لـ20 عاما، كما لديه خبرة في مجال الأسهم المغلقة وتمويل الشركات واستراتيجيات الاستثمار وتقييم وهيكلة الاستثمارات.

- صالح رميح: لديه خبرة في مجال البنوك، وقضى 18 عاما يعمل في " كمدير تنفيذي لــ"Goldman Sachs" لندن، ويخدم في مجالس إدارة "Softbank" و"Auto1 وGeorgetown University McDonough School of Business".

- مناهل عبدالرحمن ثابت: مصنفة ضمن أذكى 30 شخصا على قيد الحياة من قبل "SuperScholar"، مؤسسة ورئيسة شركة "SmartTips Consultants"، ورئيسة مؤسسة "Brain Trust الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ورئيسة مؤسسة "IQ" العالمية، ونائب رئيس شبكة الذكاء العالمية "WIN"، ونائب مدير معهد كيمياء الدماغ والتغذية البشرية، ونائب رئيس أكاديمية الموهوبين..حاصلة على لقب "Genius of the Year" لعام 2013 من قبل "World Genius Directory" وجائزة "Brain of the Year Award" لعامي 2015 و2016، وفازت بجائزة الشرق الأوسط لإنجاز العلوم، وقد صنفتها "أرابيانبيزنس" من بين أقوى 100 امرأة في الشرق الأوسط، وأقوى 500 شخصية عربية في العالم.

- محمد علي جودت: حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية وماجستير إدارة من جامعة "ماستريخ" للإدارة، عمل بعد تخرجه في كبرى شركات البرمجيات مثل "IBM،Microsoft"، و"Google" في مناصب قيادية، ففي شركة "Google" شغل منصب نائب الرئيس لمدة سبعة أعوام لقطاع الأسواق الناشئة. وبعدها تولى منصب رئيس الأعمال في "Google [X]" التي تعرف الآن بـ"X Development" وهو مختبر أبحاث شركة "Google" الأشهر للابتكار. كما ألف محمد جودت الكتاب الحاصل على لقب "الأفضل مبيعا" بعنوان "Solve for Happy" بعد وفاة ابنه، إذ كان هذا الكتاب الدافع الأكبر لإطلاق حملته بعنوان "onebillionhappy.org" والتي ساعدت الملايين عالميا في إيجاد السعادة من حولهم. وفي 2019 شارك محمد جودت في إطلاق شركة ناشئة باسم "to0day.com" في مدينة لندن البريطانية.