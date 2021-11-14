تركيا تقرر وقف بيع تذاكر السفر لمواطني 3 دول بينها اليمن الراغبين في السفر الى بيلاروسيا

الأحد 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قررت المديرية العامة للطيران المدني التركية، وقف بيع تذاكر السفر لمواطني العراق وسوريا واليمن الراغبين في السفر إلى بيلاروسيا.

وقالت المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي امس الأول: "تقرر عدم بيع تذاكر سفر لمواطني العراق وسوريا واليمن الراغبين في السفر إلى ببلاروسيا من مطارات تركيا".

وأضافت أنه تقرر "عدم السماح لهم (الجنسيات الثلاث) بركوب الطائرات المتجهة إلى هناك، بسبب مشكلة تجاوز (المهاجرين) الحدود غير القانوني بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا".

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عن شكره للسلطات التركية ومديرية الطيران المدني؛ لـ"دعمها وتعاونها" بهذا الخصوص.

الموقف التركي جاء بعد أيام قليلة من محاولة العديد من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا؛ حيث يوجد حالياً نحو 4000 طالب لجوء على حدود البلدين، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

في المقابل يتهم الاتحاد الأوروبي،الرئيسَ البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بتنسيق وصول موجة المهاجرين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك رداً على العقوبات الأوروبية التي فُرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.​​​​​​​

ضحايا خلف الحدود

وارتفع عدد ضحايا الهجرة بين حدود بولندا وبيلاروسيا الى 11 شخصا، بينهم مواطن يمني.

ومنذ الصيف، تم استدراج الآلاف نحو ما بدا أنه طريق جديد وسهل للتسلل إلى أوروبا عبر بيلاروسيا.