عنصر حوثي عمل مساعدا لأحد المشرفين يقع في قبضة الأمن اثناء محاولته دخول مأرب متنكرا بزي امرأة ويدلي باعترافات.. شاهد

الأحد 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-مأرب

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اعلنت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب اليوم الأحد، القبض على عنصر حوثي كان متخفي في زي امرأة قادماً من صنعاء.

وقالت قوات الأمن الخاصة في بيان ان : العنصر الحوثي يدعى "منيع علي حسان"، عمل كعنصر أمني مع الحوثيين وفقا للتحقيقات الأولية، ثم انتقل بعدها للقتال في فرضة نهم مع أحد مشرفي الحوثي، ثم مساعداً لمشرف التحشيد والتجنيد.

وذكر البيان أن العنصر تم القبض عليه في أول نقطة أمنية تابعة للقوات الخاصة في مأرب، كما تم اعتقال صاحب السيارة التي كانت تنتظر وصوله في النقطة التالية، وتسليمهما للجهات المختصة.

وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي إن الأمن يتابع أساليب الميليشيا ويفك تعقيدات شفرات تخاطبهم وتنقلاتهم.

وأكد أن "مصير جميع الخلايا والمتسللين هو الضبط والتسليم للعدالة لينالوا جزاءهم وفق النظام والقانون".

ونشر الإعلام الأمني بمحافظة مأرب اعترافات للعنصر الحوثي، كشف فيها عن تحركاته والمهام التي قام بها والأشخاص المتعاونين معه.

ويوم امس قالت مصادر أمنية في محافظة مأرب، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على خلية حوثية متخفية بملابس نسائية.

وأفادت أن قوات الأمن نجحت في القبض على خلية تتكون من عشرة عناصر تابعة لمليشيا الحوثي بعد تتبعها.. مشيرة إلى أن الخلية كانت تسعى لزعزعة أمن مدينة مأرب من خلال زرع العبوات الناسفة في شوارع المدينة ومداخلها.

وسبق أن ألقت شرطة مأرب القبض على العشرات من العناصر الحوثية في المدينة كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية.