المليشيات الإنقلابية تهاجم منازل مؤيد الشرعية في صنعاء

الأحد 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الساعات الماضية منازل مواطنين مؤيدين للشرعية ومهجرين قسرا وطردت ساكنيها واستولت عليها، بناء على توجيهات من الحارس القضائي الانقلابي صالح مسفر الشاعر المصنف في قائمة العقوبات الدولية.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان لـ«عكاظ» بأن مسلحي المليشيا دهموا أحياء صوفان والحصبة والسنينة والعشاش في حدة وسعوان واقتحموا عددا من المنازل وطردوا الأسر إلى الشوارع بحجة أن أصحابها من المناوئين للمليشيا والمؤيدين للشرعية.

وأكدت المصادر أن الأمر لم يعد مرتبطا بالقيادات العليا بل أصبح السطو يطال ممتلكات العسكريين والناشطين.

ولفتت إلى أن المليشيا لم تكتف بالسطو على المنازل بل منعت المدنيين من بيع الأراضي، واستولت على أراض تعود ملكياتها لمدنيين في شارع السبعين بمنطقة سعوان ومنحتها لقياداتها كهبات، زاعمة أنها من عقارات وممتلكات الدولة.

من جهة أخرى، أكد مصدر عسكري يمني أمس (السبت) أن مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب تشهد معارك عنيفة، وأن الجيش الوطني نفذ هجوماً معاكساً بعد إفشال محاولة تسلل من قبل المليشيا لاستعادة مواقع فقدتها خلال المواجهات.

وقال المصدر إن أكثر من 30 مسلحاً قتلوا ولا تزال جثثهم في الوديان، مؤكدا أن قوات الشرعية تتقدم نحو مواقع أخرى للسيطرة عليها وسط حالة من الانهيار في صفوف الانقلابيين. وأكد أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذت عمليات دقيقة وناجحة دمرت خلالها عددا من الآليات والتعزيزات الحوثية في عقبة ملعاء