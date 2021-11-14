تفاصيل المعارك الدامية في مأرب وشبوة خلال الساعات الماضية وجثث المليشيات متناثرة في الشعاب

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 42 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي في صرواح غرب مدينة مأرب والبيضاء جنوب مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال التحالف امس السبت إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 من الآليات العسكرية والقضاء على 186 عنصراً إرهابياً.
إلى ذلك شهدت الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، السبت، معارك عنيفة بين الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة، وبين عناصر ميليشيات الحوثي من جهة أخرى.
وصدت القوات العسكرية في جنوب مأرب هجوماً للميليشيات حاولت فيه استعادة المواقع التي خسرتها خلال الأيام الثلاثة الماضية، من جبل الفليحة حتى أطراف معسكر أم ريش بمديرية حريب.
أوضحت مصادر ميدانية، "، أن الجيش أعطب طقمين عسكريين للميليشيات، وأوقع أكثر من 20 حوثياً بين قتيل وجريح خلال معارك الساعات الماضية.
فيما دمرت مقاتلات التحالف دبابة وعددا من الآليات العسكرية في عقبة ملعاء، دفعت بها الميليشيات لتعزيز جبهتها شمال مديرية حريب.