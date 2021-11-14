صحافيو اليمن: جحيم الداخل وعناء المنفى الحديدة.. انسحاب مفاجئ يسقط مناطق حيوية بيد الحوثيين ”العهد“ تطلق وكالتها الاخبارية وفاة رجل أعمال يمني بارز في الأردن جنرال إسرائيلي يكشف عيوبا خطيرة داخل قواته العسكرية.. 3 أنواع من الخضروات تقي من أخطر أمراض العصر تعرف على أعظم ابتكارات الصين في مجال التكنولوجيا الكوارث تتوالى على لبنان.. حريق هائل جنوب البلاد ومناشدات للمساعدة وثيقة سريَّة: «حزب الله» استغل منتخب سوريا لتهريب صفقة أسلحة من لم ينسحب سيقصف.. لماذا سلمت القوات المدعومة إماراتيا الساحل الغربي بالحديدة للحوثيين؟
انطلقت في بغداد، الاسبوع الفائت، وكالة العهد نيوز التابعة لقناة العهد الفضائية لتنضم الى صحيفة "العهد" وسائر المنشورات والخدمات الثقافية والاعلامية التي تنهض بها مؤسسة العهد للاعلام والثقافة والفنون.
وعرفت (وكالة العهد نيوز) نفسها بانها وكالة إخبارية تحاول شق طريقها بين وسائل الإعلام الإلكترونية بطريقة احترافية تسعى من خلالها إلى بناء الثقة مع الجمهور انطلاقاً من مبادئ الصدقية في العمل، وتحري الدقة في المعلومات والموضوعية، انسجاما مع فهمها لرسالة الإعلام وحق الناس في المعرفة.
واعلنت الوكالة انها ستغطي بشكل مستفيض مناطق العراق بما فيها إقليم كردستان العراق، وستنقل الأحداث المهمة التي تسجل في البلدان العربية والعالم وكل ما يحدث فيها وله علاقة بالعراق على مختلف الأصعدة.