”العهد“ تطلق وكالتها الاخبارية

الأحد 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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انطلقت في بغداد، الاسبوع الفائت، وكالة العهد نيوز التابعة لقناة العهد الفضائية لتنضم الى صحيفة "العهد" وسائر المنشورات والخدمات الثقافية والاعلامية التي تنهض بها مؤسسة العهد للاعلام والثقافة والفنون.

وعرفت (وكالة العهد نيوز) نفسها بانها وكالة إخبارية تحاول شق طريقها بين وسائل الإعلام الإلكترونية بطريقة احترافية تسعى من خلالها إلى بناء الثقة مع الجمهور انطلاقاً من مبادئ الصدقية في العمل، وتحري الدقة في المعلومات والموضوعية، انسجاما مع فهمها لرسالة الإعلام وحق الناس في المعرفة.

واعلنت الوكالة انها ستغطي بشكل مستفيض مناطق العراق بما فيها إقليم كردستان العراق، وستنقل الأحداث المهمة التي تسجل في البلدان العربية والعالم وكل ما يحدث فيها وله علاقة بالعراق على مختلف الأصعدة.