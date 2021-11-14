وفاة رجل أعمال يمني بارز في الأردن

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توفي مساء امس السبت، رجل الأعمال اليمني الحاج "سعيد عبده ثابت"، في العاصمة الأردنية عمّان.
وقالت مصادر متطابقة ورجال مال وأعمال إن الحاج سعيد عبده ثابت نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إخوان ثابت التجارية توفي في المملكة الأردنية الهاشمية، بعد معاناة مع المرض.
وشركات إخوان ثابت، هي إحدى المجموعات التجارية الشهيرة في اليمن، وتتخذ من مدينة الحديدة غربي البلاد مقراً رئيسيا لها، ولديها أنشطة تجارية مختلفة.