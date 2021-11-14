جنرال إسرائيلي يكشف عيوبا خطيرة داخل قواته العسكرية..

الأحد 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشف جنرال إسرائيلي سابق، اليوم السبت، عن عيوب خطيرة داخل الجيش الإسرائيلي، يمكن أن تظهر خلال أي حروب مستقبلية تكون فيها بلاده طرفا.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، اليوم السبت، عن الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، التابع لدولة الاحتلال الصهيونية أنه من بين العيوب الواضحة بين قواته النقص الحاد في القوى العاملة، خاصة بين الجنود، وكذلك أصحاب الخبرات العملياتية، فضلا عن صيانة المعدات والأجهزة العسكرية.

وأكد الجنرال أن مخازن الأسلحة والقواعد العسكرية الإسرائيلية تتعرض، دوما، لحالات السرقة، سواء معدات أو أجهزة أو أسلحة عسكرية، كما أن بعض المخازن يتم فيها عمليات التخزين بشكل خاطئ، مع وجود نقص حاد في سائقي الشاحنات والسيارات الثقيلة.

وشدد الجنرال إسحاق بريك على أنه مع وجود مثل هذه العيوب أو النواقص في الجيش الإسرائيلي، فإنه لا يمكنه دخول حرب متعددة الجبهات، موضحا أن هناك أعداء خارج الأرض، مثل سوريا وإيران وحزب الله اللبناني، ومعهم حركة حماس في قطاع غزة، وهناك أعداء في الداخل ممثلة في أعمال الشغب العربية داخل مدن الضفة الغربية.

وأفاد بأنه رغم وجوده في حالة الاحتياط العسكرية لبلاده، لكنه يتواصل مع نظرائه من الجنرالات الحاليين في الجيش الإسرائيلي، ويعلم منهم ويطلع على مجريات الأمور داخل قواته العسكرية، هو ما يحذر من خلاله بأن تلك النواقص والعيوب لا يمكن معها الدخول في حرب حقيقة، خاصة وأن بلاده يمكنها الدخول في حرب متعددة الجبهات، في أي وقت.