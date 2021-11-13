من لم ينسحب سيقصف.. لماذا سلمت القوات المدعومة إماراتيا الساحل الغربي بالحديدة للحوثيين؟ السعودية: لم ننسحب من اليمن والحوثي لا يريد المشاركة في اي عملية تنهي النزاع اللواء "العرادة" يكشف عن الأسباب الرئيسية التي تعرقل تصدير الغاز من محافظة مأرب الحوثي يبتلع هزيمة جديدة جنوبي «مأرب» تطوير مسيّرة فائقة التطور ستحدث ثورة في عالم الطيران تعد الأسرع في العالم دراسة علمية تكشف عن خطر مميت يداهم المدخنين أثناء النوم وزير الخارجية القطري السابق يثير غضب الامارات بعد كشفه انقلابا عربيا ومن يقف خلفه آلاف الأسر النازحة حديثا بمأرب تعيش في العراء مأرب تدشن مشروع طوارئ الإيواء للنازحين الجدد عجوز سعودية تجتاح شهرتها تيك توك
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني، إن الحوثيين لا يريدون المشاركة في أي عملية لإنهاء النزاع في اليمن.
وأضاف ابن فرحان، في مقابلة مع "فرانس 24"،: "لم ننسحب من اليمن ونقدم دعما لحكومته الشرعية وجيشه الوطني".
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الرياض لا يزال على الطاولة، مضيفا: "لكن الحوثيين لا يريدون الالتزام".
وقال فيصل بن فرحان إن "السعودية لطالما أكدت أنها والتحالف العربي يدعمان حلا سياسيا في اليمن".
والجمعة، أعلنت الخارجية السعودية، ترحيبها بإدراج مجلس الأمن الدولي 3 من قيادات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وجددت التأكيد على استمرارها في دعم اليمن وحكومته الشرعية إضافة إلى دعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.