السعودية: لم ننسحب من اليمن والحوثي لا يريد المشاركة في اي عملية تنهي النزاع

السبت 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني، إن الحوثيين لا يريدون المشاركة في أي عملية لإنهاء النزاع في اليمن.



وأضاف ابن فرحان، في مقابلة مع "فرانس 24"،: "لم ننسحب من اليمن ونقدم دعما لحكومته الشرعية وجيشه الوطني".



وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الرياض لا يزال على الطاولة، مضيفا: "لكن الحوثيين لا يريدون الالتزام".



وقال فيصل بن فرحان إن "السعودية لطالما أكدت أنها والتحالف العربي يدعمان حلا سياسيا في اليمن".



والجمعة، أعلنت الخارجية السعودية، ترحيبها بإدراج مجلس الأمن الدولي 3 من قيادات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وجددت التأكيد على استمرارها في دعم اليمن وحكومته الشرعية إضافة إلى دعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.