اللواء "العرادة" يكشف عن الأسباب الرئيسية التي تعرقل تصدير الغاز من محافظة مأرب

السبت 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد محافظ محافظة مأرب اللواء "سلطان العرادة" اليوم السبت بأن المحافظة مستعدة لاستئناف تصدير الغاز في الفترة المقبلة كاشفاً عن الأسباب الرئيسية التي تعرقل عملية التصدير.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"الروسية عن المحافظ العرادة قولة :"نحن مستعدون لاستئناف تصدير الغاز في الفترة المقبلة في مأرب، لكن هناك عراقيل في [ميناء] بلحاف لا نعرف أسبابها، كذلك عدم الإنجاز مع الشركات المعنية مثل شركة توتال الفرنسية والشركة الكورية والشركة الأمريكية".

وأضاف محافظ مأرب :كان مفترض أن يتم التفاوض حول هذا الموضوع لما له من أهمية للاقتصاد اليمني".

ولفت اللواء العرادة إلى أن تصدير النفط متوقف من مأرب منذ انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على الحكومة الشرعية.

وأشار إلى أن "المحافظة تنتج الغاز المنزلي وتغطي به كل مناطق الجمهورية اليمنية بما في ذلك المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين"، لافتا إلى إنه يتم "إنتاج نفط من المصفاة المحلية بصافر ولكن بشكل محدود".

كما أوضح العرادة أن الحكومة الشرعية تعمل على "تطوير مشروع لإنشاء خط أنابيب لتصدير النفط، بديل عن الخط الذي يذهب إلى ميناء الحديدة الذي يحتله الحوثيون على البحر الأحمر"، حيث يمر النفط من الحقول في مأرب عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الى ميناء بلحاف بخليج عدن"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع ما زال قيد الدراسة لكنه هناك حاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذه".