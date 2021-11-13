من لم ينسحب سيقصف.. لماذا سلمت القوات المدعومة إماراتيا الساحل الغربي بالحديدة للحوثيين؟ السعودية: لم ننسحب من اليمن والحوثي لا يريد المشاركة في اي عملية تنهي النزاع اللواء "العرادة" يكشف عن الأسباب الرئيسية التي تعرقل تصدير الغاز من محافظة مأرب الحوثي يبتلع هزيمة جديدة جنوبي «مأرب» تطوير مسيّرة فائقة التطور ستحدث ثورة في عالم الطيران تعد الأسرع في العالم دراسة علمية تكشف عن خطر مميت يداهم المدخنين أثناء النوم وزير الخارجية القطري السابق يثير غضب الامارات بعد كشفه انقلابا عربيا ومن يقف خلفه آلاف الأسر النازحة حديثا بمأرب تعيش في العراء مأرب تدشن مشروع طوارئ الإيواء للنازحين الجدد عجوز سعودية تجتاح شهرتها تيك توك
أكد محافظ محافظة مأرب اللواء "سلطان العرادة" اليوم السبت بأن المحافظة مستعدة لاستئناف تصدير الغاز في الفترة المقبلة كاشفاً عن الأسباب الرئيسية التي تعرقل عملية التصدير.
ونقلت وكالة "سبوتنيك"الروسية عن المحافظ العرادة قولة :"نحن مستعدون لاستئناف تصدير الغاز في الفترة المقبلة في مأرب، لكن هناك عراقيل في [ميناء] بلحاف لا نعرف أسبابها، كذلك عدم الإنجاز مع الشركات المعنية مثل شركة توتال الفرنسية والشركة الكورية والشركة الأمريكية".
وأضاف محافظ مأرب :كان مفترض أن يتم التفاوض حول هذا الموضوع لما له من أهمية للاقتصاد اليمني".
ولفت اللواء العرادة إلى أن تصدير النفط متوقف من مأرب منذ انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على الحكومة الشرعية.
وأشار إلى أن "المحافظة تنتج الغاز المنزلي وتغطي به كل مناطق الجمهورية اليمنية بما في ذلك المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين"، لافتا إلى إنه يتم "إنتاج نفط من المصفاة المحلية بصافر ولكن بشكل محدود".
كما أوضح العرادة أن الحكومة الشرعية تعمل على "تطوير مشروع لإنشاء خط أنابيب لتصدير النفط، بديل عن الخط الذي يذهب إلى ميناء الحديدة الذي يحتله الحوثيون على البحر الأحمر"، حيث يمر النفط من الحقول في مأرب عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الى ميناء بلحاف بخليج عدن"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع ما زال قيد الدراسة لكنه هناك حاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذه".