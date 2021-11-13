الحوثي يبتلع هزيمة جديدة جنوبي «مأرب»

السبت 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قتل وأصيب العشرات من مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم السبت، بنيران أبطال الجيش والمقاومة في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب، وكذلك جراء ضربات جوية مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وخلال المواجهات دحرت قوات الجيش، المليشيا الحوثية من عدة مواقع في الجبهة الجنوبية للمحافظة.

وأسفرت مواجهات الساعات الماضية عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا، وتدمير آليات وأطقم قتالية حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف، استهدفت مواقع متفرقة وتعزيزات للمليشيا الحوثية على نطاق واسع في مسارح العمليات القتالية جنوب وغرب المحافظة، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصرها، وتدمير أطقم ودبابات تابعة لها.