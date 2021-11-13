مأرب تدشن مشروع طوارئ الإيواء للنازحين الجدد  

السبت 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات

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دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مشروع طوارئ الإيواء للنازحين الجدد في مدينة مأرب، نفذه ائتلاف الخير للإغاثة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

يستهدف المشروع 1000 أسرة نازحة من المهجرين حديثا من مديريات مأرب الجنوبية، ويشمل توزيع 1000 خيمة و 1400 حقيبة إيوائية متنوعة.

وخلال التدشين ثمن الوكيل مفتاح الاستجابة السريعة والطارئة من قبل مركز الملك سلمان تجاه الأسر المستهدفة في هذا المشروع وتأمين بعض احتياجاتها والمساهمة في التخفيف من معاناتها ...مؤكدا أن هناك الآلاف من الأسر ممن هجرتهم المليشيات الحوثية الإيرانية مؤخرا من مديريات مأرب الجنوبية لايزالون يعيشون في العراء ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.

ودعا الدكتور مفتاح مركز الملك سلمان وكل شركاء العمل الإنساني إلى تقديم مزيد من الدعم وتوسيع تدخلاتهم العاجلة في مجالات الإيواء والغذاء والمياه والصحة ... مشدداً على ضرورة استهداف كل الأسر التي أجبرتها المليشيات الانقلابية على التشرد والنزوح مؤخرا جراء استمرار تصعيدها العسكري في مناطقهم وتكثيف قصفها المتواصل على قراهم ومنازلهم.