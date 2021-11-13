عجوز سعودية تجتاح شهرتها تيك توك

السبت 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات

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تمكنت سيدة سعودية من تحقيق نجومية مزدوجة، في الواقع وعلى موقع "تيك توك"، الذي قلما يتواجد فيه كبار السن في ظل هيمنة المراهقين عليه.

وأنشأت أم نايف، حسابا لها في "تيك توك" ونشرت أول مقطع فيديو لها فيه، في سبتمبر/أيلول الماضي، بالتزامن مع احتفالات البلاد بيومها الوطني الـ 91، وبدأ عدد متابعيها بالتزايد بشكل لافت مع استقطاب الموسم الترفيهي لملايين الزوار، من خلال تصوير مقاطع فيديو لفعاليات موسم الرياض، الذي انطلق الشهر الماضي، ولفتت بسنّها وزيها السعودي وتجربتها الفريدة في "تيك توك"، القائمين على موسم الرياض، بمن فيهم رئيس هيئة الترفيه المشرفة على فعاليات الموسم، تركي آل الشيخ، الذي يبحث عن جذب مزيد من الزوار بكل طرق التسويق المبتكرة بجانب دعم تجارب مواطنيه في الموسم.

وحقق مقطع فيديو صوره القائمون على موسم الرياض، أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال وقت قصير من نشره عبر حساب آل الشيخ في تويتر، وتظهر فيه أم نايف تتنقل بين فعاليات ترفيهية عديدة لموسم الرياض، حاملة هدايا حصلت عليها من هناك.

وسلط المقطع، الأضواء على أم نايف التي استقبلت بعده متابعين جددا كثر في حسابها وزادت مشاهدات مقاطع الفيديو التي تنشرها بشكل لافت، حيث يعد آل الشيخ من أبرز المغردين في تويتر بالسعودية والعالم العربي، وتوطدت منذ ذلك الحين، علاقة وثيقة بين آل الشيخ و"أم نايف"، حيث أصبحت هي من أشهر شخصيات موسم الرياض بجانب شهرة غير متوقعة في "تيك توك".

ونشر آل الشيخ، اليوم السبت، صورة تجمعه مع أم نايف، في إحدى مناطق موسم الرياض، واكتفى بالتعليق على الصورة قائلا: "مع أم نايف بالبوليفارد"، في إشارة لكونها باتت شخصية معروفة.

ويتجاوز عدد متابعي أم نايف في "تيك توك"، 20 ألف متابع، بينما تحقق مقاطع الفيديو التي تنشرها عشرات آلاف المشاهدات.