ناشطة سعودية مثيرة تعلن رغبتها في الزواج

السبت 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات

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أثارت رهف القحطاني الشهيرة بوذ نكهة الجدل بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات تحدثت فيه رغبتها في الارتباط وذلك بعد ساعات من مقطع فيديو ردت فيه على طلب زواجها من أحد المستثمرين القطريين، مؤكدة على أنها لن تخوض هذه التجربة في الفترة الحالية.

وواجهت وذ نكهة الكثير من الانتقادات بعد نشر مقطع الفيديو والذي أبرز تناقض حديثها مع ما قالته في الفيديو السابق للأخير، ليعتبر البعض أنها تتعمد إثارة الجدل من أجل جذب عدد أكبر من المشاهدات بعد الشهرة الواسعة التي حققتها مؤخراً.

وظهرت رهف القحطاني في مقطع الفيديو قائلة: “أنا كل ما ببعد الفكرة عن راسي بيطلع لي مقاطع على التيك توك تحرج مشاعري الجياشة، وتخليني عاوزة أرتبط، امتى ييجي اليوم الي أحط إيدي في إيده”.

وبمجرد نشر رهف القحطاني لمقطع الفيديو انهالت عليها التعليقات التي هاجمتها بشدة واتهمها فيها أصحابها بأنها تتعمد إثارة الجدل بموضوعات حساسة، ومن بين التعليقات على فيديو رهف القحطاني: “كل شخص سوى لها اضافه او دعمها او استفاد منها باعلان محاسب معها امام الله عن اللي تسويه هي وغيرها”، “قلة ادب من متى البنت المؤدبه تطلع للعالم وتقول ابي اتزوج واحب ومن هالكلام وامسك يده اوك بينك وبين نفسك تمنى بس مو للعالم الحياء شعبه من الايمان”.

كما جاء في التعليقات على فيديو وذ نكهة: “انتقلت الى مرحله تسويق لقلة حيا والميووعه والضحية المرهقاات اللي يتابعوونها”، “هذي وين اهلها استغفر الله الله يستر على بناتنا لهدرجه وصل الانحطاط وقلة الحيا الحمدلله الذي عافانا بما ابتلاها”، اكثر وحده انشهرت فجأه وراح تختفي فجأه لانها ما عطت لنفسها وقت تفهم حياة الشهره وما استخدمته صح ، تبا تسوي كل شي مره وحده ، شوي شوي على نفسج يا رهف عشان ما تندمين انج انشهرتي”.

وهاجم متابعون رهف القحطاني في تعليقات منها: “انتوا فهمكم غلط هي مش قصدها سك س وكلام فاضي لا هي قصدها حب احد تحبه ويحبها … عادي كلنا تمنينا نحب وتزوجنا وحبينا ازواجنا مش لازم حب شوارع… الي من الشبابيك”، “و الله من التفاههه اللي عندك ي بنتي و الا المفروض تشغلين نفسك بالرياضه و القراءه و تعلم شيء جديد

وقالت رهف القحطاني، التي اشتهرت مؤخراً بوذ نكهة، في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات: “في حاجة كدة بفيت أوضحها، أنا لو بغيت أتزوج حتى لو فكرت في الزواج بتزوج واحد ما له في السوشيال ميديا ما يصور ولا يسنب ولا شي، ما له اهتمام في السوشيال ميديا”.