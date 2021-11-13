مقتل 186 حوثياً في اطراف مأرب

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت 13 نوفمبر/تشرين ثاني، أنه قتل 186 عنصرا من مليشيات الحوثي الإرهابية في محافظتي مأرب والبيضاء.
وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "نفذ (42) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وأضاف، أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير (17) من الآليات العسكرية والقضاء على (186) عنصراً إرهابياً".
يأتي ذلك في ظل استمرار المعارك العنيفة بين قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية ومليشيات الحوثي الإيرانية في جبهات مأرب الجنوبية والغربية.
وكانت قوات الجيش أعلنت الجمعة، أنها دحرت المليشيات الإيرانية من عدة مواقع جنوب مأرب، في هجوم مباغت سقط خلالها العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.