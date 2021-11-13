الماجستير للباحث سمير السروري بدرجة الامتياز حول مصداقية القنوات الفضائية اليمنية

السبت 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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حصل الباحث سمير السروري درجة الامتياز بالماجستير في قسم الصحافة والإعلام بكلية العلوم الإجتماعية والتطبيقية جامعة عدن وذلك عن رسالته العلمية الموسومة بـ :(مصداقية القنوات الفضائية اليمنية في تغطية أحداث حرب 2015 من وجهة نظر الاعلاميين اليمنيين دراسة على (قنوات المسيرة -اليمن -السعيدة) .

وتكونت لجنة المناقشة من عميد كلية الإعلام ، د/محمد علي ناصر ، مشرفا علميا ، رئيسا ، و د/ حسن عبدالله دجرة عضوا ومناقشا خارجيا ، والذي لم يتمكن من الحضور نتيجة لظروف خاصة وحل الدكتور سليم النجار نيابة عنه ،و د/علي باقطيان عضو ومناقشا داخليا.

وقدم الباحث رسالته مستعرضا خلالها أهم ما تضمنته الرسالة ، مشير إلى مباحث وفصول الرسالة والأهداف والنتائج التي توصلت إليها الرسالة والتوصيات .

وعقب ذلك بدأت لجنة المناقشة بتقديم ملاحظاتهم التقييمية وطرح بعض الأسئلة على الباحث إضافة إلى الإشادة بالجوانب التي حوتها الرسالة .

وأشادت لجنة المناقشة بفكرة ومضمون الرسالة وما توصل اليه الباحث من نتائج وتوصيات واصفين الرسالة أنها من أفضل الرسائل التي نوقشت مؤخرا وتركز على جانب مهم جدا في الإعلام وهو المصداقية في القنوات التلفزيونية اليمنية في تغطية الحرب .

وأعرب الباحث عن امتنانه وسعادته بما حققه وأكد أن ملاحظات وتوجيهات اللجنة درر تزين رسالته وقدم شكره وتقديره لكل من وقف إلى جانبه وعلى رأسهم أسرته والأهل والأقارب وصولا الى الأساتذة والمشرفين في لجنة المناقشة والكلية ولكل الاخوة والأخوات والزملاء وإلى الذين قدموا لحضور مناقشته مهديا للجميع هذا الانجاز والامتياز .

حضر المناقشة عميد كلية العلوم الاجتماعية والتطبيقية الدكتور علي الزامكي

وعميد كلية المجتمع الدكتور عوض العلقمي

والعميد جمال القطيبي مدير عام التخطيط والتنظيم في وزارة الداخلية والشيخ حسين المعمري رئيس الجالية اليمنية في منطقة عسير

وجمع غفير من الإعلاميين وطلاب كلية الإعلام ومن مختلف أقسام كلية الآداب وكلية العلوم الإجتماعية والتطبيقية .

ويعمل الباحث في وزارة الإعلام اليمنية ولديه العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية