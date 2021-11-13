صافر تعلن انتهاء عمليات الصيانة للمصافي والبدء بتحميل مادة البترول

السبت 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مأرب

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أعلنت شركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف، اليوم السبت، انتهاء عمليات الصيانة الدوري للمصافي بشكل كامل.

وقالت الشركة (مقرها مأرب) في بيان، إن جميع وحدات الإنتاج عادت إلى الخدمة بعد تعجيل عملية الصيانة.

وحددت الشركة البدء بتحميل مادة "البترول" جزئيا من اليوم للطلبات المستعجلة، ومن يوم غد للطلبات الاعتيادية.