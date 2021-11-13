المليشيات تتعرض لضربات جديدة بعد محاولتها استعادة مواقع خسرتها جنوبي مأرب

السبت 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-مأرب

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تلقت مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية خسائر جديدة، وذلك بعد محاولتهم استعادة مواقع سقطت منها جنوبي محافظة مأرب.

وشهدت الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب اليوم السبت معارك عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وبين عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من جهة أخرى.

وصدت القوات الحكومية جنوبي مأرب هجوماً للمليشيا حاولت فيه استعادة المواقع التي خسرتها خلال الأيام الثلاثة الماضية، من جبل الفليحة حتى أطراف معسكر أم ريش بمديرية حريب

وقالت مصادر ميدانية، أن الجيش أعطب طقمين عسكريين للمليشيا، وأوقع أكثر من عشرين حوثيا ً بين قتيل وجريح خلال معارك الساعات الماضية.

فيما دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية دبابة وعدد من الآليات العسكرية في عقبة ملعاء، دفعت بها المليشيا لتعزيز جبهتها شمال مديرية حريب.

وامس الجمعة قال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، ان الجش والمقاومة نفذوا هجوما مباغتا ودحروا خلاله المليشيا الحوثية من عدة مواقع في جبهة حريب، كما شنت قوات الجيش قصفاً مكثفاً بالعيارات وبسلاح المدفعية استهدف مواقع وتجمعات المليشيا الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهة بيحان وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات ثابتة ومتحركة للعدو في مناطق متفرقة بجبهة الجوبة، ما أسفر عن سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح، وتكبيد المليشيا خسائر بالعتاد.

وأكد المصدر، أن الجيش والمقاومة كسروا هجوما لمليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح غرب مأرب، وأجبروا عناصر المليشيا على التراجع والفرار بعد تكبّدها خسائر في العتاد والأرواح.