بالصور والتفاصيل.. تعرف على الـ 4 الذين منحتهم المملكة الجنسية السعودية وما هي تخصصاتهم

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صدر أمر ملكي يوم الخميس بمنح الجنسية السعودية لعدد من المميزين، من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، بهدف فتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على السعودية في المجالات المختلفة،وفق الاعلام السعودي.
مناهل عبدالرحمن ثابت
وضمت قائمة الحاصلين على الجنسية السعودية عدداً من الأسماء البارزة منهم، المتخصصة في التقنيات الرقمية مناهل عبدالرحمن ثابت، ومنحت الجنسية السعودية نظير تميزها في الهندسة المالية، وفي مجال الرياضيات والعلاقات الكميّة، وهي أول عربية تدخل في قاموس العباقرة لعام 2013 وحاصلة على الدكتوراه في رياضيات الكم في سن 28 كأصغر امرأة في العالم تحصل على الدكتوراه في الهندسة المالية.
عاطف ساجد
كذلك، شملت القائمة الخبير في التقنيات الرقمية عاصف ساجد وقد تولى العديد من المناصب القيادية في شركات الاستشارات والخدمات المالية، وأسهم في تشكيل البرامج الاستراتيجية لعدد من الجهات الحكومية.
إيهاب خليل
ومنحت الجنسية للخبير المالي إيهاب خليل، وهو خبير في مجال الأسهم المغلقة وتمويل الشركات، واستراتيجيات الاستثمار، وتقييم وهيكلة الاستثمارات.
عمر ماونس ياغي
كما تم منح الجنسية السعودية لعالم الكيمياء البروفيسور عمر ماونس ياغي، وهو أكاديمي وباحث متخصص في الكيمياء، صنف الثاني عالمياً بين أفضل علماء العالم خلال الفترة 1998 -2008، وكذلك ضمن أفضل 10 علماء في الولايات المتحدة الأميركية حالياً.